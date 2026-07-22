Birmex: vaguedad en licitaciones

Se anunció que la convocatoria para adquirir los 10 medicamentos de mayor demanda de las instituciones públicas de salud: cuatro son para atención de diabetes tipo 2, tres para la hipertensión arterial y tres son para el tratamiento de colesterol, enfermedades respiratorias y acidez estomacal.

Se afirma que la convocatoria se hace hoy, dando a las empresas que ganen la licitación puedan planear la producción para entregarla en enero de 2027; la industria farmacéutica dice que los medicamentos para el sector salud, deben llevar leyendas que exigen más garantías para los industriales.

Preguntan si les garantizan que les pagarán todos los medicamentos solicitados, pues, por orden de Birmex, las etiquetas deben decir: “Gobierno de México”, incluir el escudo nacional y las leyendas “la salud es un derecho” y uso “exclusivo del sector público”. Aducen, además. que no está claro quién se hará cargo de los pagos de los productos entregados al IMSS-Bienestar.

Nuevas formas de censura en México

“En México, la censura ya no necesita presentarse como una orden directa, pude adquirir la forma de una amenaza, de una demanda, una descalificación desde el Poder”, dijo a la OEM, Leopoldo Maldonado, quien ocupa la Relatoría Especial de la ONU sobre la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

“Mi enfoque tiene que ser global” explica Maldonado, egresado de la Universidad Iberoamericana, “eso genera una enorme complejidad, pues también hay que dar respuesta a las personas que presentan algún caso”.

Afirma que “otra forma de censura es la de brutales campañas de desprestigio”. Y agregó: “En realidad no es que muchos gobiernos del mundo digan “tú no puedes hablar”, pero te advierten “habla, pero atente a las consecuencias y camina entre las minas, que alguna te va a explotar”.

Sedena, más tareas, más recursos

Si uno revisa las tareas asignadas a las fuerzas armadas desde 2018 hasta 2026 se han multiplicado, por eso creo que no hay razón para sorprenderse porque en 2012 un presupuesto de 2 mil millones de pesos y el año pasado tuvieron un presupuesto de 76 mil millones.

No olvidemos que a Sedena, Semar y Guardia nacional no solamente se les asignó la seguridad y administración de empresas ferroviarias, el control de puertos terrestres y marítimos y la vigilancia de las carreteras.

Si recordamos que a las fuerzas armadas se les encargó la construcción del puerto para la refinería Dos Bocas, administración de aerolíneas, más tareas que se acumulen, no podríamos esperar que no se les asignaran los recursos necesarios.

NOTAS EN REMOLINO

Pareciera que el capo Ismael “Mayo” Zambada que tenía una moderna clínica en la caja de un tráiler para atenderse su mal renal, ahora que sabe que la cadena perpetua es un hecho, resignado a la cadena perpetua, se conformará con que el juez Cogan lo asigne a una instalación donde pueda recibir el tratamiento, el cual ahora pagará el Gobierno de Estados Unidos … Algo no marcha bien en el proceso de liquidación de los bienes de AHMSA, pues que los trabajadores hayan bloqueado instalaciones para impedir que sacaran un montacargas, revela que alguien olvidó que legalmente, en toda liquidación de una empresa, primero son los derechos de los trabajadores … Una amenaza para la integridad de la democracia ha resultado el expresidente Gustavo Petro al seguir con el alegado que perdió reelección porque le hicieron fraude … Hacen mal quienes suponen que es una exageración que Washington tema los espías rusos, pues han tenido experiencias desagradables. Y, en honor a la verdad, ninguna de las superpotencias ha dejado de espiar a la otra … Buena reflexión para tiempos electorales o cualquiera otra circunstancia legó el británico John Churton Collins: “Sacar buen provecho de un buen consejo exige más sabiduría que darlo” …