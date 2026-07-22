Walmart dice que el Mundial 2026 no impulsó el consumo como esperaba

El Mundial de futbol no tuvo el impulsó generalizado en el consumo que Walmart de México y Centroamérica esperaba, aunque algunas categorías como pantallas y productos estacionales registraron un mayor crecimiento, dijo el líder de Compras de la cadena minorista, Javier Andrade.

“Si bien algunas categorías se beneficiaron por el Mundial de futbol, no observamos el impulso general al consumo que esperábamos”, dijo en videoconferencia tras reportar los resultados del segundo trimestre del año.

Agregó que, si bien las categorías de mercancías generales crecieron por encima del resto de los productos, este desempeño estuvo impulsado por Hot Sale y por el crecimiento de pantallas y otras categorías estacionales relacionadas con el Mundial.

Durante el mundial, la cadena de tiendas de autoservicio ofreció una propuesta con más de 400 artículos de ropa, mercancía licenciada, productos temáticos de su marca propia Great Value y coleccionables de futbol, creando una propuesta de valor diferenciada en múltiples categorías.

Esta oferta se complementó con el buen desempeño de su marca propia de pantallas Onn, lo que le permitió capturar una demanda incremental durante uno de los eventos estacionales más relevantes del año.

El evento deportivo también impulsó el negocio de publicidad de la compañía. Walmart Connect registró un crecimiento de 31% anual en ingresos, favorecido por la demanda de anunciantes alrededor del Mundial.

Recorta pronóstico de crecimiento

En tanto el Mundial no logró generar el impulso esperado para la cadena de tiendas de autoservicio, la recuperación del consumo ha sido más lenta de lo previsto y los consumidores continúan siendo cautelosos con sus gastos.

“El consumo continúa débil y nuestro desempeño todavía no está donde queremos que esté. La recuperación del consumo es más lenta de lo esperado y está impactando claramente nuestro desempeño en ingresos”, dijo el director general de Walmart de México, Cristian Barrientos Pozo.

Agregó que los consumidores son "mucho más intencionales" en la forma en que gastan, donde el valor se ha convertido en el principal factor de decisión de compra.

Además, los clientes comparan cada vez más los precios, planean sus compras con mayor cuidado y combinan cada vez más los canales físicos y digitales.

“Estos cambios refuerzan que hoy el éxito no depende de esperar a que el consumo se recupere, sino de ser cada vez más relevantes en cada misión de compra”, añadió.

Debido a que el consumo sigue sin recuperarse, Walmex ajustó su pronóstico de crecimiento para 2026. Ahora espera que sus ventas aumenten entre 3.5 y 4.5% en moneda constante.

Durante el segundo trimestre, los ingresos consolidados crecieron 1.9%, o 3.2% en moneda constante.

En México, las ventas mismas tiendas aumentaron 1.8%, desempeño que, según la empresa, superó en 180 puntos base al de las cadenas de autoservicio afiliadas a Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

Mientras que el ticket promedio creció 2.9% y las transacciones disminuyeron 1.1 por ciento.