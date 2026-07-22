Gentera mantiene previsión de crecer sus ganancias entre 13 y 15% en 2026

Luego de un semestre récord en materia de utilidades, Gentera —grupo especializado en microfinanzas con presencia en México y Perú, y cuyo principal activo es Compartamos Banco— mantiene su previsión de crecer sus ganancias entre 13 y 15% al cierre del 2026.

De acuerdo con su reporte de resultados financieros para el segundo trimestre del presente año, Gentera registró una utilidad de 4,847 millones de pesos en la primera mitad del 2026, lo que representó un crecimiento de 12% respecto a los 4,329 millones obtenidos en igual periodo del 2025.

“En nuestro estimado en utilidades netas, como lo dijimos a principios de año en nuestra guía, es crecer en utilidad neta, año contra año, entre el 13 y 15%”, detalló al respecto Enrique Majós, director general de Gentera.

En cuanto a la cartera de crédito, destacó en videoconferencia que la estimación del crecimiento irá de acuerdo con la dinámica que vaya marcando la economía.

Al cierre del segundo trimestre, la cartera de crédito de Gentera alcanzó un saldo de 94,682 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 13.1%, atendiendo a un número récord de casi 6.8 millones de personas.

“Nuestro objetivo al final, es mantener nuestra posición de líderes en el mercado y siempre como lo hemos dicho, generando valor para nuestros clientes, valor total, que es valor social, económico y humano, que es este círculo que se retroalimenta para poder ir, no solamente logrando los objetivos económicos de la organización, sino también el impacto social que siempre hemos buscado”, dijo.

Seguir con su plan de negocio

En este sentido, el director de Gentera resaltó que, de cara al segundo semestre, una de las prioridades del grupo será apegarse a su plan de negocios con disciplina y manteniéndose muy cerca de los clientes.

“Este punto es bien importante. El mantenernos cerca de nuestros clientes no solamente nos permite servirles mejor, sino también tomar muy bien la temperatura de cómo están en sus negocios, cómo está la economía, para seguirles ofreciendo el crédito que necesitan, pero también cuidar mucho, como siempre lo hemos hecho, el no sobreendeudar”, manifestó.

Más cautelosos

Enrique Majós reconoció que hoy la entidad observa que sus clientes —que principalmente son pequeños emprendedores, en su mayoría mujeres—, están renovando sus créditos de forma más cautelosa, debido a que están viendo condiciones económicas un poco más restrictivas.

“Este año nuestros clientes nos dicen que lo están sintiendo un poquito más en términos de la actividad de sus negocios”, apuntó.

No obstante, destacó que el que los clientes pidan un poco menos en sus siguientes renovaciones de crédito, también es una buena señal, porque quiere decir que se comportan de forma responsable respecto a su nivel de endeudamiento.

El director de Gentera agregó que también la entidad debe ser más cautelosa, porque los meses de agosto y septiembre son, por ejemplo, donde viene el regreso a clases y eso afecta prácticamente a todas las familias, ya que tienen gastos relacionados con ello y puede limitar o reducir su capacidad de pago.

Sin embargo, señaló que hacia octubre se vuelve a retomar el dinamismo, dado que los clientes empiezan a aumentar sus inventarios para vender en la temporada navideña.

“Entonces al final siempre terminan por compensarse esos ciclos (...) en términos del dinamismo y de la actividad económica, pues vamos a notar cierta desaceleración respecto a los dos últimos años”, enfatizó.