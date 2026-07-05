Morelos rehabilita 25.5 km de vías rurales para fortalecer la actividad agropecuaria

El gobierno de Morelos avanza en la rehabilitación de 25.5 kilómetros de caminos saca cosecha en los municipios de Xoxocotla, Puente de Ixtla y Jojutla, estrategia con la que busca fortalecer la infraestructura productiva del sector agropecuario y mejorar la conectividad de comunidades rurales.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) informó que las obras beneficiarán de manera directa a 815 personas, entre ellas productores agrícolas, al facilitar el acceso a parcelas y el traslado de cosechas.

Los trabajos forman parte del Programa de Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Saca Cosecha, impulsado por la administración estatal para fortalecer la infraestructura productiva y ofrecer mejores condiciones de movilidad en zonas rurales.

En Xoxocotla se rehabilitan 13.8 kilómetros en los campos San Juanes, Apozonalco, El Arenal, Barro Prieto y Cerro de la Cruz, con utilidad para 450 personas. En Puente de Ixtla se intervienen 5.6 kilómetros del camino Tilzapotla-El Salto, correspondiente al Ejido El Salto, en favor de 210 habitantes. En tanto, en Jojutla se mejoran 6.1 kilómetros en el Ejido Chisco, el paraje El Arroyo, la comunidad de Vicente Aranda y el Ejido Río Seco, donde se beneficiará a 155 personas.

Durante un recorrido de supervisión, la titular de la Sedagro, Margarita Galeana Torres, agregó que la reparación de las vías facilita la comunicación entre comunidades y mejora las condiciones de movilidad de las personas que las utilizan diariamente.

"Con estos caminos que se están realizando, queremos decirles que no solamente se mejora para los productores el poder sacar sus cosechas y acceder a sus parcelas, sino que también se fortalece toda la conectividad en el ejido, entre campos y con otros ejidos", expresó la funcionaria.