De San Miguel de Allende a Malinalco: Esto cuesta comprar casa en Pueblos Mágicos

Los Pueblos Mágicos de México han sido puntos de atracción para miles de turistas, ya que prometen una experiencia que combina cultura y gastronomía, pero además de su riqueza cultural, también son objetivo de inversión inmobiliaria.

Ya sea para tener una segunda residencia o para aprovechar el potencial de plusvalía e ingresos por medio de rentas turísticas, algunos inversionistas ven en estas zonas una oportunidad.

De acuerdo con datos de Inmuebles24, al mes de agosto del 2025, el precio promedio de una vivienda de 100 metros cuadrados (m2) en algunos de los Pueblos Mágicos más representativos del país va de 1.4 millones a 2.9 millones de pesos, según la ubicación, su nivel de desarrollo urbano y la demanda turística de cada zona.

Precios de vivienda en los más buscados

San Miguel de Allende, Guanajuato

Un referente nacional en inversión inmobiliaria dentro de los Pueblos Mágicos. Comprar una vivienda de 100 m2 en esta ciudad puede costar alrededor de 2.9 millones de pesos, según Inmuebles24.

La arquitectura colonial, la oferta cultural y su reconocimiento internacional lo mantienen entre los destinos preferidos por compradores nacionales y extranjeros.

Tepoztlán, Morelos

Las propiedades alcanzan precios cercanos a los 2.2 millones de pesos. Su entorno natural, el paisaje y la proximidad con la Ciudad de México lo convierten en un sitio ideal para quienes buscan tranquilidad o una oportunidad de inversión a través de rentas vacacionales.

“La demanda de cabañas ecológicas y villas de lujo ha elevado el valor del suelo en los últimos años”, afirmó la plataforma.

Malinalco, Estado de México

Ofrece viviendas de 100 m2 por aproximadamente 2 millones de pesos. Este Pueblo Mágico combina historia prehispánica, arquitectura colonial y paisajes montañosos, lo que atrae tanto a compradores de segunda vivienda como a desarrolladores interesados en proyectos turísticos sostenibles.

Tequisquiapan, Querétaro

El valor promedio es de 1.7 millones de pesos. Su auge turístico se debe a las rutas del vino y el queso, así como a la presencia de fraccionamientos con campos de golf y amenidades.

La conectividad carretera y su entorno seguro refuerzan su atractivo para quienes buscan invertir fuera de las grandes ciudades.

Orizaba, Veracruz

Destaca por su arquitectura porfiriana y su entorno montañoso. Con un promedio de 1.4 millones de pesos, es uno de los destinos más accesibles dentro de esta lista, pero también uno de los más prometedores gracias a su creciente impulso turístico, según Inmuebles24.

Atlixco, Puebla

El precio de una vivienda de 100 m2 ronda los 1.8 millones de pesos. Este destino, con clima templado y cercanía con la capital poblana y la Ciudad de México, se ha posicionado como uno de los favoritos para invertir gracias a su creciente oferta turística.

La plusvalía de terrenos y casas céntricas ha aumentado de forma constante, impulsada por su atractivo natural y su economía local basada en el turismo, según datos de Inmuebles24.