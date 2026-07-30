Apple supera expectativas de resultados trimestrales con ventas de iPhone en fuerte alza

Apple publicó nuevamente el jueves resultados superiores a lo esperado para el tercer trimestre de su ejercicio fiscal cerrado a finales de junio, con una facturación en alza del 16% interanual a 109,400 millones de dólares, impulsada por una explosión de ventas de iPhone (+22% a 54,250 millones de dólares).

A pesar de lab, que pesa sobre los costos del grupo, su margen bruto supera incluso el 50%, inflado por los reembolsos de derechos de aduana impuestos el año pasado por Donald Trump y finalmente invalidados por la Corte Suprema estadounidense en febrero. Mientras tanto, los beneficios aumentaron 27 % hasta 29,800 millones de dólares.