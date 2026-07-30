España critica "demagogia" de Italia y convoca al embajador de Roma

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Luis Albares, criticó este jueves la "demagogia" de Italia, que se mostró a favor de suspender a Madrid del espacio europeo de libre circulación de Schengen por la entrada masiva de migrantes en el enclave de Ceuta, y convocó en protesta al embajador italiano.

El mensaje del canciller del gobierno de ultraderecha italiano "es impropio" de "un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista", afirmó Albares en la red social X, y agregó que convocaría el viernes al embajador de Italia.