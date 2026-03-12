Querétaro cerró 2025 como la quinta ciudad del interior en ocupación hotelera

Querétaro, Qro. La ciudad de Querétaro finalizó 2025 con una ocupación hotelera acumulada de 57.9%, posicionándose como la quinta ciudad del interior del país, reporta el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (Datatur).

La lista la lidera Pachuca, Hidalgo, con una ocupación de 64.7%; siguen, Hermosillo, Sonora, con 60.5%; Chihuahua, Chihuahua, con 60.1; y Puebla, Puebla, con 60%, entre 37 ciudades del interior del país, aunque en dos de ellas no se registró información.

En el 2025 la capital de Querétaro registró una reducción de 2.3 puntos porcentuales respecto a la ocupación de 60.2% en el 2024, expone el sistema de información de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal.

Durante el año recién concluido, la ciudad reportó 7,427cuartos disponibles en promedio diario, representó un ligero crecimiento de 0.1% respecto a los 7,422 cuartos del 2024.

Los cuartos ocupados del 2025 fueron 4,302, experimentado una reducción de 3.8% respecto a los 4,470 del año anterior.

De acuerdo con los datos de Datatur, en el último año la capital queretana pasó del tercer al quinto lugar, ya que durante 2024 acumuló una ocupación de 60.2% que la colocó en el tercer lugar, solamente estuvo de bajo de Chihuahua y de Pachuca; en ese año, 32 ciudades del interior reportaron datos y cinco no dispusieron de información.

Sólo en diciembre del 2025 la ciudad alcanzó una ocupación de 50.7%, experimentó una reducción anual de 5.7 puntos porcentuales y se colocó en el noveno lugar.

Otro destino de Querétaro que tiene información disponible entre las ciudades del interior del país, es el Pueblo Mágico de Tequisquiapan que reporta una ocupación acumulada de 27.5% en el 2025, es la cuarta más baja.

En el último lugar está Valle de Bravo, Estado de México, con una ocupación de 21.2%; siguen, Comitán de Domínguez, Chiapas, con 23.7%; San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con 26.1%; Tequisquiapan y Taxco, Guerrero, con 28.2 por ciento.

En conjunto las ciudades del interior del país sumaron una ocupación hotelera de 47.7% en el 2025, se redujo 0.8 puntos porcentuales respecto al año anterior cuando rondó en 48.5 por ciento.

Ocupación en diciembre

Nada más en diciembre las ciudades del interior del país promediaron una ocupación de 44.9%, es decir, 1.1 puntos porcentuales menor a la de diciembre del 2024 cuando llegaron a 46 por ciento.

En ese mes, las ciudades con la mayor demanda de hospedaje son Pachuca (61.5%), Puebla (60.1%), Mérida, Yucatán, (56.4%), Los Mochis, Sinaloa, (56.2%) y Oaxaca, Oaxaca, (55.8 por ciento).

Y en los últimos sitios están Tequisquiapan (15%), Valle de Bravo (18.9%), San Juan de los Lagos, Jalisco, (24.9), Salamanca, Guanajuato, (28%), e Irapuato, Guanajuato, (29.2 por ciento).