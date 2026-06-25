En Puebla, piden a municipios inspeccionar a edificios que funcionan como “hoteles disfrazados”

Puebla, Pue. La proliferación de “hoteles disfrazados” como edificios de departamentos, para evadir impuestos y licencias de funcionamiento, cuyos dueños los operan a través de la plataforma Airbnb, obliga a que la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles solicite a los ayuntamientos de Puebla y municipios conurbados que los inspeccionen.

Manuel Domínguez Gabián, presidente del organismo, dijo que no van a permitir más esa competencia desleal, la cual genera pérdidas económicas y empleos.

Indicó que esa situación también es otro factor para que los empresarios locales no quieran invertir en sus propios establecimientos, mientras no haya igualdad de condiciones para funcionar.

En julio próximo, se cumplen dos años de que el Congreso del estado de Puebla aprobó la iniciativa a la reforma de la Ley de Hacienda, para que Airbnb y otras aplicaciones similares pagaran el gravamen.

Sin embargo, el empresario comentó que esa medida tampoco significó transparentar el número de inmuebles que están bajo ese esquema, al insistir que hay edificios que rentan cuartos y prestan los servicios como un hotel.

Crecimiento desmedido

Asimismo, desaprobó el crecimiento desmedido de Airbnb al tener más habitaciones como oferta, cuando en Puebla su sector apenas sí llega al 65% de ocupación entre semana y para sábado y domingo sube al 75%.

Mencionó que, a través de las direcciones de Normativa y Comercio de los municipios, se tiene que visitar a los edificios que funcionan como “hoteles disfrazados” y que los han reportado.

“No estamos en contra de esa plataforma -Airbnb-, sino de los abusos en que llegan a incurrir algunos desarrolladores que construyen con permisos de uso de suelo habitacional y no comercial; además, evaden tramitar licencias de protección civil”, expuso.

Mencionó que los hoteleros quieren condiciones justas para su actividad, al dejar en claro que no tienen problema con los dueños de casas y departamentos, ya que solo están inconformes con los que poseen edificios y rentan al 100% cuartos.

De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo ( Sedetra) la plataforma Airbnb supera en alojamiento a la hotelería formal de Puebla, ya que cuenta con 7,620 puntos, mientras que por complejos habitacionales son 1,125.

Domínguez Gabián insistió que si los municipios contribuyen con las inspecciones y requieren a los dueños de edificios permisos que obtuvieron para construir, se darán cuenta que eran de casa-habitación y no para hacer hoteles ilegales.

Comentó que también preocupan las 7,000 fuentes de empleo que se generan en 318 complejos del sector.