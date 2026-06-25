Claudia Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió la tarde de este jueves al rey Felipe VI de España, en Palacio Nacional donde se realizó un acto protocolario antes de su reunión.

El rey Felipe VI se reúne con la jefa del Ejecutivo en un encuentro con el que se espera dejar atrás la polémica en torno a la Conquista española, tras la exigencia de una disculpa de la Corona por parte del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que agrió la relación bilateral en los últimos años, si bien la mandataria ya ha adelantado que quiere hablar de los pueblos originarios con el monarca.

Tanto desde Zarzuela como desde Exteriores, cuyo titular, José Manuel Albares, acompaña al monarca en el encuentro, se ha puesto el acento en que "este viaje se enmarca en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales entre ambos países" y en que permitirá reforzar "los vínculos de cercanía y afinidad que unen a ambos pueblos".

El encuentro en el Palacio Nacional se produce aprovechando la visita del rey Felipe a México para asistir el viernes al partido que enfrentará a España contra Uruguay en la fase inicial de grupos del Mundial 2026 en Guadalajara, Jalisco, evento al que Sheinbaum le había invitado, al igual que se ha hecho a otros jefes de Estado y de Gobierno cuyas selecciones participan.

La cita no es sino la culminación de una serie de pasos que se han venido dando tanto desde el Gobierno como desde la Casa del Rey para intentar dejar atrás el desencuentro ocasionado por la exigencia de López Obrador de una disculpa por parte del monarca que no se produjo y que llevó al mandatario a anunciar incluso una "pausa", aunque en ningún momento llegó a interrumpirse la relación.

Las palabras del rey Felipe VI

El pasado 17 de marzo, Felipe VI reconoció en presencia del embajador mexicano, Quirino Ordaz, durante una visita a una exposición en el Museo Arqueológico sobre la mujer en el México indígena, que hubo "mucho abuso" durante la Conquista y admitió que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos".

Esta era la primera ocasión en la que el monarca hablaba de esta cuestión después de que López Obrador le enviara una carta en 2019 pidiendo una disculpa por los "abusos" cometidos durante la Conquista, que no recibió respuesta. Esto, unido a lo que consideraba un "saqueo" por parte de las empresas españolas en México, llevó al mandatario a anunciar una "pausa" en la relación en febrero de 2022

Las palabras del Rey, que fueron muy bien acogidas por Sheinbaum, eran la continuación de las pronunciadas por Albares, quien en la inauguración de esa misma exposición el pasado octubre ya habló de "claroscuros" en la historia compartida e "injusticia".

La presidenta mexicana, que no invitó a Felipe VI a su toma de posesión en octubre de 2024 precisamente por esta polémica, consideró que era un "gesto de acercamiento" si bien reconoció que no era "todo" lo que les habría gustado y apostó por seguir trabajando en aras del reconocimiento de las "grandes civilizaciones" que había en la región antes de la llegada de los conquistadores.

(Con información de Europa Press).