Polestar prohibida en Estados Unidos: ¿la razón? estar controlada por una marca china

Estados Unidos tiene una misión muy clara: detener la expansión de la industria automotriz china. Como parte de esas acciones, el gobierno estadounidense vetó por completo a Polestar, una marca europea pero controlada por la china Geely. La medida llega incluso para un auto que se fabricaba directamente en territorio estadounidense.

Hace solo unas horas, el Buró de Industria y Seguridad de Estados Unidos canceló la autorización de Polestar para seguir comercializando sus autos en el país. La razón es que Geely, empresa china, es dueña de la marca.

La regla de vehículos conectados

Distribuidor de PolestarMAROSS

Todo surge a partir de la regla de vehículos conectados, que busca prohibir autos con software y hardware chino o ruso en sus sistemas de conectividad. El argumento es la seguridad nacional: se cree que la conectividad remota de estos productos puede usarse como una entrada alterna para que compañías de esas nacionalidades accedan a información personal de los usuarios, imágenes de sus cámaras, datos de navegación y más, datos que podrían convertirse en ventaja para sus gobiernos y ejércitos.

Los plazos de aplicación son:

Restricciones de software: entran en vigor para autos a partir de los año modelo 2027.

entran en vigor para autos a partir de los año modelo 2027. Restricciones de hardware: aplican para los autos año modelo 2030 en adelante.

¿Una medida injusta? El caso Volvo y Geely

Volvo EX60 Cross Country 2026

La medida parece injusta, porque Volvo sí consiguió la autorización de venta de sus autos hace unas semanas, pese a que también está bajo el control de Geely. De hecho, Polestar derivó directamente de Volvo: antes era su división de alto desempeño, hasta transformarse en una marca independiente con un enfoque distinto.

La prohibición resulta aún más extraña porque Polestar fabricaba el Polestar 3 en Estados Unidos desde 2024, en una planta de Volvo ubicada en Carolina del Sur.

Polestar no apelará: enfocará esfuerzos en otros mercados

Polestar 3 Long Range

Pese a todo, Polestar no apelará la decisión. Sus ventas en Estados Unidos nunca fueron realmente fuertes; la marca tiene más éxito en Europa y otras regiones, por lo que prefiere concentrar ahí sus esfuerzos.

El propio CEO de la marca, Michael Lohscheller, mencionó que Latinoamérica está entre los mercados donde buscarán crecer, así que las posibilidades de verlos llegar a México no están descartadas. Aun así, no hay confirmación oficial ni fecha concreta.

Mientras tanto, el stock restante de Polestar 3 y Polestar 4 seguirá a la venta hasta agotar unidades, y recibirá soporte a través de los distribuidores de Volvo para no dejar desamparados a quienes confiaron en la marca.

Las marcas estadounidenses también tendrán que actuar

2024 Lincoln Nautilus

La regla también pone en aprietos a las propias marcas de Estados Unidos: Ford vende la Lincoln Nautilus fabricada en China, mientras que General Motors comercializa la Buick Envision, también hecha en China.