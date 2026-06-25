Más de 88 toneladas de basura dejan festejos por triunfo del Tri en Guadalajara

Guadalajara, Jal. Los equipos de limpieza del Ayuntamiento de Guadalajara, recolectaron 88.6 toneladas de basura en las calles de la ciudad, tras los festejos por el triunfo de la Selección Nacional de Futbol la noche del martes, informó el gobierno municipal.

Luego de que se retiró la afición del Centro Histórico tapatío donde se encuentra instalado en FIFA Fan Fest, y de la glorieta Minerva, personal de la Coordinación de Servicios Municipales empezó con la limpieza del espacio público, recolectando la basura de las calles y lavando las fuentes y las vialidades.

Según las autoridades tapatías, se trata de la cantidad más alta de residuos desde que inició la justa mundialista el pasado 11 de junio.

El gobierno municipal de Guadalajara precisó que además del hidrolavado de las calles, también se lavaron las fuentes ubicadas en Chapultepec, Plaza Tapatía y Plaza Guadalajara, pues fueron usadas como albercas por los aficionados.

Para limpiar y ordenar el espacio público, la Coordinación de Servicios Municipales desplegó un equipo de 710 personas y 122 vehículos, indicó el Ayuntamiento a través de un comunicado.

"El gobierno de Guadalajara reitera el llamado a las personas para mantener limpio el espacio público y depositar los residuos en los contenedores dispuestos para este fin", refiere el documento.