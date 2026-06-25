IMSS: segunda llamada, segunda

Por segunda ocasión, el Zoé Robledo, el director general del IMSS informó que la suficiencia financiera para ocho años que tenía en 2019 y que en 2024 aumentó a quince años, es actualmente de 10 años.

Eso significa que después de 10 años se tendría que gastar sus reservas para seguir operando. Tal parece que hay indiferencia del Gobierno, pues apuesta a que al IMSS lo suplirá le atención universal que, con todo respeto, es lejana utopía.

Hace seis años que se le suman derechohabientes al IMSS, sin que aumente su capacidad en la misma proporción. Olvidan que el IMSS es la columna vertebral de la estabilidad política y social de la República. Segunda llamada, segunda.

La burocrática arrogancia de la UIF

Es un hecho que el pasado mayo, en sesión extraordinaria. Ricardo Monreal logró que los diputados aprobaran la iniciativa por la cual se designó al INE para revisar los antecedentes de los candidatos a las elecciones de 2027.

Por ello sorprendió el comunicado de la UIF que en la reunión de los cinco consejeros electorales que forman parte del comité al cual la ley da facultades para revisar los antecedentes de los candidatos en tres dependencias federales e informar al Consejo General quiénes pasaron la prueba.

La Unidad de Inteligencia Financiera informó a los consejeros que, si querían conocer los detalles de los antecedentes de candidatos, deben acudir personalmente a las oficinas de la UIF. Peligrosa arrogancia federal. ¿Usan políticamente a la UIF para cargar todavía más los dados para la elección?

Sin control los caciques morenistas

En San Luis Potosí se aplica una ley para castigar a los críticos del gobernador Ricardo Gallardo. En Campeche, está vigente la ley que autoriza a la gobernadora Layda Sansores a censurar las notas

periodísticas y el Estado de México, al gobierno de la profesora Delfina Gómez se lanza contra Alfredo del Mazo.

Bastó la reaparición pública del exgobernador en un partido del Mundial para que detuvieran a quien hace 3 años fuera el subsecretario de Administración de su Gobierno, por supuesta venta de plazas. Sólo tres ejemplos.

El hecho es que a lo largo y ancho de la República los 24 mandatarios estatales de la coalición gobernante de Morena, PT y Verde, emulan al paradigma de caciques priistas, Gonzalo N. Santos, y se han erigido como caciques en sus entidades. Sólo que Gonzalo N. Santos nunca presumió ser diferente.

NOTAS EN REMOLINO

La presunta indagatoria de autoridades estadunidenses del embajador de México en España, Rutilio Escandón, exgobernador de Sinaloa, es presión adicional, sustentada en el sospechosismo por su rol en la elección de 2021 que ganó Rubén Rocha Moya … Derrames de Pemex afectan hasta a los pescadores de Salina Cruz; pero estamos en México, no en Texas, allá la paraestatal mexicana pagó hasta la limpieza de la zona ribereña y los trabajos para contener el derrame de su refinería en Deer Park … Preguntemos a los grupos oficialistas que reclaman que Uber no opera libremente en el AICMX, por qué no han dicho nada del Aeropuerto Felipe Ángeles. Allá todos los taxis, pero también todos, pagan la cuota por operar en zona federal … A los pesimistas legó la Madre Teresa de Calcula esta reflexión para fin de semana: “a veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar; pero el mar seria menos si le falta una gota” …