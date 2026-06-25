El Mundial 2026 ya es el más concurrido de la historia tras superar el récord de 1994

El Mundial de ⁠2026 se convirtió el jueves en el más concurrido de la historia, superando el récord de 1994 ⁠de casi 3.6 millones ⁠de espectadores, informó la FIFA.

El anuncio se hizo durante la segunda parte del partido entre Alemania y Ecuador en East Rutherford, en el estado de Nueva Jersey, mientras las pantallas gigantes mostraban la nueva cifra récord —3,605,357— entre aplausos ensordecedores.

A falta de 48 partidos para que termine la Copa del Mundo, es posible que la asistencia total casi duplique el récord de 1994, que se alcanzó en una época en la que en el Mundial se jugaban solo 52 partidos. Los estadios han estado llenos, en promedio, en más de un 99%.

Los altos precios de las entradas, ampliamente documentados, junto con las restricciones de viaje impuestas por la administración del ⁠presidente Donald Trump a determinados países, ⁠hacen que pueda ⁠haber muchas personas que desearan estar en el torneo pero ⁠no hayan podido asistir, dijo el economista Victor Matheson, experto en economía del deporte del College of the Holy Cross. Pero hay muchos aficionados dispuestos a ocupar sus puestos.

"Los estadounidenses quieren estar allí para los grandes momentos", dijo Dan Rascher, experto en economía ⁠del deporte de la Universidad de San Francisco.