Impulsan desde Jalisco iniciativa para llevar paneles solares a nuevas escuelas del país

Guadalajara, Jal. Además del liderazgo nacional de Jalisco en generación distribuida, una iniciativa surgida desde este estado podría traducirse en una nueva política pública con impacto nacional.

La propuesta desarrollada por la maestra de secundaria jalisciense, Jennifer Salcedo Peña, busca que todas las escuelas de nueva construcción en México incorporen sistemas fotovoltaicos desde su diseño, como parte de una estrategia para ampliar el acceso a energías limpias y reducir costos de electricidad en el sector educativo.

La iniciativa surgió durante el Hackatón por Nuestro Futuro 2025, un encuentro nacional que reunió a jóvenes para desarrollar proyectos orientados a una transición energética justa. El proyecto, denominado “Del sol al salón”, fue uno de los ganadores y actualmente avanza para convertirse en una iniciativa ciudadana, comentó a El Economista, Salma Semiramis Sáenz, representante del movimiento Hackers por Nuestro Futuro.

"Ya existe una estrategia para impulsar la propuesta como iniciativa ciudadana. Será la primera iniciativa de política pública que vamos a acompañar desde el movimiento”, subrayó.

Referente nacional

Indicó que la iniciativa cobra relevancia en un estado que se ha consolidado como referente nacional en energía solar.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (SEDES), Jalisco ya superó los 100,000 contratos de generación distribuida y concentra alrededor del 17% de los sistemas fotovoltaicos instalados en el país. Según las proyecciones estatales, al cierre de este año la entidad alcanzará 120,000 contratos equivalentes al 18% del total nacional y cerca de 900 megawatts de capacidad instalada.

Para Salma Semiramis, el debate energético ha evolucionado, pues “ya no se habla sobre si es posible o no generar electricidad a través del sol; la discusión ahora es quién tiene acceso a esa energía”.

Escuela de Liderazgo

Además de promover proyectos de política pública, Hackers por Nuestro Futuro busca fortalecer la formación de nuevos liderazgos en temas energéticos y climáticos. El movimiento tiene presencia en 10 estados del país, incluido Jalisco, y ha desarrollado una red de jóvenes interesados en diseño de políticas públicas, energía distribuida, comunicación estratégica y desarrollo comunitario.

Como parte de esta estrategia, la organización lanzó la convocatoria para la Escuela de Liderazgo Climático 2026, un programa nacional dirigido a jóvenes universitarios de entre 18 y 26 años interesados en política energética, legislación climática e incidencia pública.

La expectativa es que los participantes desarrollen proyectos en sus universidades y comunidades, contribuyendo a acelerar la transición energética desde el ámbito local.

"Hay un proceso de selección, tienen que llenar un formulario; empezamos las sesiones el 3 de julio y terminamos el día 30 y una vez que terminan, el resultado no es que tengan un diploma, el resultado es un ecosistema de háckers que van a empezar a implementar proyectos en las propias universidades", enfatizó.