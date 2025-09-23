Hoteleros de Puebla dan baja calificación a ediles metropolitanos en primer año

Puebla, Pue. La Asociación Poblana de Hoteles y Moteles consideró que ediles de la zona metropolitana, quienes el 15 de octubre cumplen su primer año de funciones, quedan a deber en turismo y seguridad, lo que se refleja en una baja ocupación del 60% en promedio.

Manuel Domínguez Gabián, presidente de ese organismo, comentó que el sector esperaba más de las nuevas autoridades municipales, ya que los antecesores se cerraron al diálogo para trabajar en proyectos que fortalezcan el turismo.

Consideró que darles una calificación de "7" es mucho, cuando hubo la promesa en campaña de las actuales autoridades por hacer del turismo una “industria sin chimenea” fuerte, la cual recuperará cifras del 2018.

Indicó que los propios hoteleros son quienes están haciendo la labor de buscar incrementar la ocupación de cuartos con promoción propia, ante la falta de apertura de las autoridades municipales.

Mencionó que a excepción de Puebla, donde tienen un titular de turismo con experiencia, en los demás municipios no ven personal capacitado para cubrir el puesto, ya que están poniendo a personas por compromiso político.

Domínguez Gabián dijo que se continúa dando poca importancia al turismo, cuando es una de las fuentes de derrama económica que beneficia también a restauranteros y otros prestadores de servicios; incluso, comercios.

Asimismo, dijo que los hoteleros en Puebla percibieron una baja del turismo extranjero en este 2025, lo cual atribuyó a una falta de promoción, por ejemplo, a través de las embajadas.

Mencionó que la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles ha buscado tener acercamientos con los titulares de turismo municipal, pero tampoco ven apertura como ocurrió con las anteriores administraciones.

Bajo este contexto, dijo que el primer año de los ayuntamientos, al menos metropolitanos, dejó mucho que desear para los prestadores de servicios turísticos, quienes consideran que también se debe trabajar en seguridad para cambiar la percepción entre los poblanos, ya que sino esto puede repercutir entre los visitantes.

Hizo un llamado a las autoridades municipales para que en el segundo año de funciones sean incluyentes y no desestimen a los empresarios del sector que representa, ya que están haciendo inversiones permanentes para tener complejos de cuartos con los mejores servicios y mantener los 17,000 empleos.