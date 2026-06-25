Querétaro, entre los estados con más conflictos laborales

Querétaro, Qro. Por cada 1,000 personas que integran la población ocupada del estado, tres demandaron conflictos laborales en el 2025, colocando a Querétaro como una de las cinco entidades con la tasa más elevada del país.

Casi duplicó la tasa nacional que fue de 1.7 trabajadores que registraron demanda, de acuerdo con las Estadísticas sobre Relaciones Laborales de Jurisdicción Local (Erlajul), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La tasa del 2025 de Querétaro aumentó respecto al 2024 cuando fue de 2.8 trabajadores; en esa ocasión, también estuvo entre las cinco entidades con más incidencia.

El año recién concluido sumó 3,681 conflictos de trabajo de jurisdicción local en Querétaro; la mayoría ocurrió en el sector comercio, además, de los servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, en las industrias manufactureras, en los hoteles y restaurantes, así como en los negocios de transportes, correos y almacenamiento.

El principal motivo de los conflictos individuales fueron los despidos injustificados; mientras que en el ámbito colectivo, la mayoría ocurrió por la titularidad del contrato, entre otros motivos.

En comparación con las entidades federativas, Baja California registró la tasa más elevada, con 3.9 trabajadores que demandaron conflictos de trabajo por cada 1,000 ocupados; en segunda posición, Guanajuato con 3.1; siguieron, Baja California Sur, Ciudad de México y Querétaro que compartieron una tasa de tres trabajadores.

La céntrica entidad concentró 3.5% de los conflictos de trabajo (individuales y colectivos) que ocurrieron en el país en el 2025, fue la octava con mayor incidencia; estuvo por debajo de Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Baja California y Chihuahua.

Séptimo en emplazamientos a huelga

Además, Querétaro fue la séptima entidad con más emplazamientos a huelga, registró 63 (4.2%) de los 1,496 emplazamientos registrados entre las 32 entidades federativas.

En las primeras siete posiciones se colocaron Estado de México, Ciudad de México, Quintana Roo, Tamaulipas, Baja California Sur y Guerrero.

Convenios prejudiciales

En el año de referencia, 10.6 trabajadores del estado suscribieron convenios de trabajo prejudiciales por cada 1,000 personas ocupadas, superó el promedio nacional que fue de 8.6; la entidad acumuló 12,968 convenios prejudiciales.

Registró una de las ocho tasas más elevadas del país, estuvo por debajo de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas y Jalisco.

Las Erlajul ofrecen información de los desacuerdos derivados de las relaciones laborales en el ámbito local, suma datos de los centros de conciliación laboral locales, de los tribunales laborales locales y de juntas locales de conciliación y arbitraje.

En el país se contabilizaron 515,780 convenios de trabajo prejudiciales vinculados a 481,838 expedientes, a 104,741 conflictos de trabajo (individuales y colectivos) y a 1,496 emplazamientos a huelga. De acuerdo con el Inegi, la mayoría de las desavenencias se resolvieron por medio de convenios prejudiciales.