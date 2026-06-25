Pemex aumentó ligeramente su producción de hidrocarburos en mayo

Petróleos Mexicanos (Pemex) produjo en mayo 1.657 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos, volumen que significa un aumento mensual de 0.3% además de un incremento anual de 1.3%, según el último reporte de la petrolera.

Sin embargo, la extracción únicamente de petróleo crudo se ubicó en 1.363 millones de barriles por día, con lo que se redujo 0.07% en comparación con abril y en 0.6% en un año.

De hecho esta producción únicamente de crudo es la cuarta más baja para un mes desde que tiene registros Pemex, sólo después de diciembre de 2024 y de octubre y noviembre del año pasado.

La razón por la cual el bajo nivel de extracción de crudo no impactó al indicador de hidrocarburos líquidos fue que la petrolera del Estado mexicano registró en el quinto mes del año su segundo nivel más alto de producción de condensados (líquidos peptanos asociados en los yacimientos de hidrocarburos, cuyo valor es más alto pero tienen un mercado de mayor plazo que el crudo) de los que se extrajeron 294,480 barriles diarios, 2.5% más que el mes anterior y 12% superior al reporte de mayo de 2025.