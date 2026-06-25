"Defendamos lo que hemos logrado": Gladyz Butanda se registra para liderar la 4T en Michoacán

Arropada por militantes, simpatizantes, líderes y fundadores de Morena

Ciudad de México, 25 de junio de 2026.- “Vamos con la frente en alto a defender lo que hemos logrado y a construir el futuro de Michoacán”, manifestó Gladyz Butanda Macías al registrarse de manera oficial ante Morena para liderar la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Arropada por militantes, simpatizantes, líderes y fundadores del partido, subrayó que se trata de un proyecto de todas y todos, no de una sola persona. “En Michoacán, la transformación ya arrancó y nadie la va a detener. Ahora nos toca consolidarla y construir, con fuerza, el segundo piso de este movimiento”, expresó.

Butanda Macías reconoció que los tiempos actuales exigen un perfil preparado que camine el territorio de la mano del pueblo y que entregue resultados.

“Como mujer, como arquitecta y como una servidora pública que se ha formado en la justicia social, sé perfectamente cómo traducir los ideales de nuestro movimiento en realidades para las familias michoacanas. Sé cómo se construye la paz desde las causas, cómo se detona el desarrollo en las regiones y cómo se cuida la unidad de nuestro partido: con diálogo y con respeto a las bases”, sostuvo.

Además, recordó que se vive un momento histórico al que no se dará marcha atrás. “¡Es tiempo de mujeres! Y que se escuche bien aquí y en todo el país: esto no es una cuota de género. Es una nueva forma de gobernar de frente, con honestidad y sin dejar a nadie atrás”, sostuvo.

La morenista refrendó su compromiso para seguir recorriendo municipios, comunidades indígenas, autogobiernos y todos los rincones del estado para reunirse con todos los sectores de la población con el propósito de llevar el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de la transformación y la soberanía nacional.