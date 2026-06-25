Porsche 911 GT4 R: el 911 toma la batuta del acceso a las competencias profesionales

Durante varios años, el Porsche 718 Cayman GT4 fue el encargado de abrir las puertas del automovilismo profesional para la marca alemana: por sus características encajaba perfecto en los campeonatos mundiales homologados bajo la categoría GT4. Sin embargo, con el fin de su producción, esa responsabilidad pasa ahora al icónico Porsche 911, que estrena el nuevo Porsche 911 GT4 R.

¿Qué hace especial a este 911 GT4 R?

Porsche 911 GT4 R

Este nuevo Porsche 911 GT4 R toma como base el 911 Cup más reciente, que a su vez deriva del 911 GT3 (992.2) de calle. Gracias a este cambio tan radical, gana elementos como un motor más potente, vías mucho más anchas y una electrónica más especializada para el control de estabilidad, el ABS y otros parámetros.

Bajo el cofre habita el icónico motor bóxer de seis cilindros atmosférico de 4.0 litros, capaz de generar 520 hp y 470 Nm de par (346 lb-pie). Sin embargo, para cumplir con el reglamento GT4, cuenta con una placa restrictora que limita el flujo de aire al motor y reduce su potencia a 430 hp.

Estos son sus datos clave:

Motor: bóxer 6 cilindros atmosférico 4.0 litros.

bóxer 6 cilindros atmosférico 4.0 litros. Potencia: 430 hp homologados (520 hp sin restrictor).

430 hp homologados (520 hp sin restrictor). Tracción: exclusivamente al eje trasero.

exclusivamente al eje trasero. Transmisión: secuencial de seis velocidades con embrague de competencia de cuatro discos.

Chasis, suspensión y aerodinámica

Porsche 911 GT4 R

Las llantas son una pulgada más estrechas y los rines usan cinco tuercas en vez del sistema de bloqueo central. Monta amortiguadores y muelles adaptativos que permiten una mejor puesta a punto para cada circuito.

En aerodinámica, su alerón trasero se ajusta en once posiciones distintas para adaptarse a las necesidades de cada trazado. Suma además un arduo trabajo de reducción de peso y un cuadro de instrumentos digital de 10.3" para visualizar todos los parámetros que el piloto necesita al estar en pista.

¿Cuánto costará el Porsche 911 GT4 R?

Porsche 911 GT4 R

Claramente, cada unidad no será nada barata: este desarrollo único para carreras costará 375,000 dólares, es decir, unos 6.5 millones de pesos mexicanos.