Terminales de carga del Tren Maya registran avance del 54%

Cancún, QRoo.- El sistema de terminales de carga del Tren Maya, incluida la que se construye en Cancún, registra un avance de obra del 54.05%, informó el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles.

Detalló que los trabajos avanzan a un ritmo constante y se prevé que la obra quede concluida en diciembre de este año, aunque posteriormente se realizarán trabajos de terminación y detalles finales.

Las terminales forman parte de un sistema de carga ferroviario que se considera estratégico para fortalecer la logística en el sureste del país, con beneficios directos para los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

El avance de la obra ha generado expectativas entre el sector empresarial de Quintana Roo y Yucatán, principalmente por la posibilidad de reducir los costos de transporte de combustibles y mejorar la seguridad en su traslado.

Actualmente, la gasolina, el diésel y la turbosina que se consumen en el Aeropuerto Internacional de Cancún llegan por carretera en pipas y tráilers, un método que el sector considera riesgoso, lento y costoso.

Sergio León Cervantes, vicepresidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), consideró que el proyecto representa la posibilidad de contar con combustibles más baratos en Quintana Roo, entidad que históricamente ha mantenido los precios más altos del país debido a los sobrecostos que implica el traslado por carretera.

Detalles del sistema

El Tren Maya de carga es una extensión del proyecto que busca convertir la infraestructura ferroviaria en un sistema multimodal integral.

Contempla 10 complejos de carga en total: 5 terminales multimodales: Palenque (Chiapas), Poxilá (Yucatán), Progreso (Yucatán), Cancún (Quintana Roo) y Chetumal (Quintana Roo);

4 patios de operaciones. 1 espuela de descarga de combustibles.

En la primera fase (2025-2026) se construyen las cuatro terminales principales (Palenque, Poxilá, Progreso y Cancún), más ramales y libramientos ferroviarios que suman aproximadamente 70 km (40 km de vía nueva y 30 km rehabilitada) en la zona de Mérida-Progreso.

Según lo anunciado en la conferencia mañanera, contará con infraestructura específica para almacenamiento y distribución de combustibles.

Incluirá un turbosinoducto (ducto de turbosina) de 14 km que conectará directamente la terminal con el Aeropuerto Internacional de Cancún. El ducto tendrá cuartos de bombeo y control, además de tres tanques de almacenamiento.

El objetivo principal es suministrar turbosina de forma más segura, eficiente y económica al aeropuerto de Cancún.