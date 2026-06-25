Alcaldesa de Cancún pide licencia para competir por la gubernatura de Quintana Roo

Cancún, Qroo.- La presidenta municipal de Cancún, Ana Patricia Peralta, solicitó licencia por 45 días a su cargo para inscribirse en el proceso interno de Morena y competir por la gubernatura de Quintana Roo el año entrante.

El sector empresarial de Cancún se manifestó respetuoso ante las solicitudes de licencia en puestos políticos clave que se han registrado en los últimos días.

El expresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Roberto Cintrón, confió en que, pese a los cambios que se avecinan, habrá continuidad en la gobernabilidad y en los trabajos del Ayuntamiento de Benito Juárez.

"Confiamos en que, independientemente de las decisiones personales que tomen los funcionarios, habrá continuidad en los proyectos y en la atención a las necesidades de la ciudad", señaló Cintrón.

En el mismo sentido se pronunció la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Cancún, Perla Flores Navarro, quien hizo un llamado a no interrumpir el trabajo diario del gobierno municipal durante esta etapa de transición.

"Lo importante es que los procesos administrativos y los compromisos con la ciudadanía sigan avanzando sin contratiempos. El sector empresarial está dispuesto a seguir colaborando de manera cercana con las autoridades", expresó Flores Navarro.

Ambos dirigentes empresariales coincidieron en que la estabilidad institucional y la continuidad de los programas y obras en beneficio de Cancún deben mantenerse como prioridad, independientemente de los movimientos políticos que se registren en los próximos meses.

Por su parte, Sergio León Cervantes, vicepresidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) en la región sureste del país, comentó que estos cambios ya se veían venir, no son sorpresivos para nadie, por lo que consideró que no habrá mayor repercusión para la ciudadanía, sobre todo en el caso de Ana Patricia Peralta, quien solicitó licencia a su cargo como presidenta municipal de Benito Juárez.

Hasta el momento, el sector empresarial no ha emitido posicionamientos críticos respecto a las licencias solicitadas, y ha optado por mantener una postura de respeto institucional y de llamado a la responsabilidad en el servicio público.