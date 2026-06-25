Inaugura Mara Lezama 46 canchas y multicanchas del Mundial Social 2026 en 11 municipios de Quintana Roo

De manera simultánea y a través de un enlace con los presidentes de los 11 municipios del estado, se realizó el corte del listón inaugural con la presencia de Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial

-Este proyecto federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo una inversión de más de 68 millones de pesos y beneficiará a 240 mil quintanarroenses

Cancún.- A través de un enlace con los 11 municipios de Quintana Roo y de manera simultánea, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la inauguración de las 46 canchas y multicanchas construidas y/o rehabilitadas a través del programa federal Mundial Social que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como legado del Mundial de Fútbol 2026

Acompañada por Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial; Ana Gabriela Villanueva, directora general de Obras Comunitarias de la SEDATU, y Rommel Pacheco, titular de la CONADE, la gobernadora Mara Lezama expresó que el Mundial Social tiene por objetivo hacer comunidad, construir la paz, una vida sana, tener una cancha y hacer deporte, sobre todo en lugares donde es complicado hacer deporte.

Durante la inauguración simultánea y desde la cancha de fútbol 11 Las Ranitas, en la supermanzana 228, se informó que esta intervención a los 46 espacios deportivos de todo Quintana Roo fue el resultado de una gestión hecha por la gobernadora Mara Lezama, al construir 23 canchas de fútbol y 20 multicanchas.

En Quintana Roo se benefició a los 11 municipios con 3 canchas en Bacalar; 8 en Benito Juárez, 3 en Cozumel; 7 en Felipe Carrillo Puerto; 2 en Isla Mujeres, 1 en José María Morelos; 2 en Lázaro Cárdenas; 5 en Othón P. Blanco; 9 en Playa del Carmen; 4 en Puerto Morelos; y 2 en Tulum.

Antes del corte del listón inaugural y durante el enlace, Ana Gabriela Villanueva, Gabriela Cuevas y Rommel Pacheco, explicaron el objetivo de este programa impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que sin duda constituye un legado de la Copa Mundial para que de forma permanente se impulse el deporte.

En el evento también estuvieron presentes Verónica Lezama Espinosa, presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo; Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez; Eric Arcila Arjona, Jefe de la Oficina de la Gobernadora; Jacobo Arzate Hop, presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ); y Freddy Ramos Pulido, representante de la SEDATU en Quintana Roo.