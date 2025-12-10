Puebla busca ser sede de entrenamiento de un equipo del Mundial 2026

Puebla, Pue. La Secretaría de Desarrollo Turístico en Puebla busca que alguna selección de fútbol tome como sede a la Angelópolis para sus entrenamientos en el estadio Cuauhtémoc, para el Mundial del 2026, el cual incluye a México como uno de los tres países anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Karla López-Mayo Villalón, titular de la dependencia estatal, comentó que la semana pasada que se llevó a cabo el sorteo de la FIFA en Washington para la definición de los grupos, viajó también para acercarse con los representantes de algunas selecciones, entre ellas las de Corea del Sur y Sudáfrica, que serán rivales de México.

Contó que uno de los interesados en tener a Puebla como sede de sus entrenamientos es el país asiático, por lo que hubo una visita a la Angelópolis de una representación.

Mencionó que lograr ese objetivo de ser anfitrión para algún equipo que compite implica que haya turismo de esos países, lo que se reflejará en derrama económica y ocupación de cuartos.

Comentó que los prestadores de servicios como son hoteleros y restauranteros, están sumados a los trabajos para que se tenga una selección en Puebla.

Mencionó que ayudará más a la actividad turística en el 2026, por lo que hay tiempo suficiente para que los empresarios del sector hagan las inversiones necesarias para remodelaciones, ya que los extranjeros que lleguen puede volver a regresar a Puebla tras el mundial.

Generar otros mercados

López-Malo dijo que se tiene la oportunidad de generar nuevos nichos de mercado con la proyección mundial que se logre, pues no duda que algún equipo de los participantes entrene en Puebla.

Indicó que el esfuerzo conjunto es vital para darle más dinamismo a la actividad turística, la cual no solo beneficie a la capital poblana y municipios conurbados sino al interior del estado donde están los 11 Pueblos Mágicos.

Comentó que también hay el apoyo del gobierno federal para que Puebla sea protagonista en está competición como anfitrión de una selección debido a la cercanía con la Ciudad de México, donde habrá unos partidos en el estadio Banorte, antes llamado estadio Azteca.

Indicó que la actividad turística incrementará cuando se lleve a cabo el mundial a mediados del próximo año y, con ello, Puebla tenga mejores cifras.

López-Malo Villalón comentó que, junto con su homóloga federal y la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, se trabajan ocho rutas que saldrán de la capital del país al estado.

Finalmente, expuso que se tiene listo el Plan de Reactivación Turística en la Sierra Norte de Puebla para los Pueblos Mágicos. Esto se debe a que las afectaciones por las lluvias de octubre generaron una baja en los visitantes.