Jeeves obtiene financiamiento de 100 millones de dólares y apuesta por crecer en México

La plataforma global de infraestructura financiera, Jeeves anunció la obtención de una nueva financiación por 100 millones de dólares otorgada por el gestor de inversiones estadounidense, Community Investment Management (CIM). Según la compañía, los recursos permitirán ampliar su capacidad de crédito y atender a un mayor número de empresas en México a través de su plataforma de gestión de gastos corporativos, tarjetas, pagos y servicios de tesorería.

La firma señala que el mercado mexicano se ha convertido en su principal fuente de ingresos a nivel global, con un crecimiento de 250% en los últimos 12 meses y una retención neta de ingresos por encima de 130%. Con esta operación, CIM eleva la línea de financiamiento conjunta con Jeeves de 75 millones de dólares a 175 millones de dólares.

Dileep Thazhmon, fundador y director ejecutivo de Jeeves, afirmó que el desempeño en México evidencia una mayor demanda por soluciones que centralicen la visibilidad y el control del gasto empresarial.

“Esta financiación enfocada en México nos da la capacidad de acompañar a organizaciones de mayor tamaño y redoblar el impulso que estamos viendo en el país”, dijo.

La financiera atiende actualmente a empresas de sectores como tecnología, movilidad, logística y comercio electrónico en México. Estas compañías emplean diversos servicios financieros, entre ellos tarjetas corporativas, herramientas para el control del gasto y opciones de crédito.

México también se ha convertido en un centro de desarrollo para la firma, que ha incorporado capacidades adaptadas al entorno regulatorio local. Entre ellas destacan herramientas de facturación automatizada compatibles con los requisitos del fisco y nuevas integraciones con sistemas de pagos y plataformas de planificación y gestión empresarial que centralizan procesos como contabilidad, finanzas y operaciones.

Infraestructura

Asimismo, la financiera ha desplegado interfaces que permiten conectar su plataforma con sistemas internos de las empresas para automatizar procesos como reportes de viaje, control de gastos y conciliación, y soluciones para facilitar operaciones transfronterizas. A través de un proveedor externo, también habilita el uso de billeteras con stablecoins respaldadas en dólares, pensadas para agilizar la conciliación y liquidación entre distintos países.

Por su parte, Elena Amato, directora general en CIM, señaló que la asociación busca ampliar el acceso a infraestructura financiera moderna.

“La tracción de Jeeves con empresas en México es excepcional y esta financiación está diseñada para ayudar a atender la creciente demanda por soluciones de crédito y herramientas avanzadas de gestión de gastos”, afirmó.

Actualmente, la tecnológica opera en más de 20 mercados y colabora con empresas que requieren plataformas unificadas para administrar pagos, tarjetas corporativas y gastos en distintas geografías. Con la ampliación de su línea de crédito, la compañía busca fortalecer su capacidad para atender a organizaciones que participan en cadenas de valor globales y que necesitan acceso ágil a financiamiento y herramientas de control financiero.

Jeeves alcanzó el estatus de “unicornio” en el 2022, tras ser valorada en más de 1,000 millones de dólares luego de recaudar 180 millones en su ronda de serie C, liderada por Tencent, la última que ha realizado hasta ahora.