En 5 años los fondos de inversión en México superan los 15 millones de cuentas
El boom de los fondos en México suma 15 millones de cuentas, pero la clave será pasar del ahorro pasivo a portafolios diversificados, transparentes y bien asesorados
En cinco años, el mercado mexicano de fondos de inversión dejó de ser un nicho para patrimonios altos. El número de cuentas pasó de menos de tres millones a 15 millones, un aumento que ronda 500% y que coloca a los fondos como uno de los motores más dinámicos del sistema financiero, así lo comentó Hugo Petricioli, CEO de México y Centroamérica en Franklin Templeton Investments en entrevista con El Economista.
Detrás del salto hay dos factores que se cruzan. La pandemia exhibió la fragilidad de depender solo del ingreso y de una cuenta bancaria sin rendimiento. Al mismo tiempo, la industria duplicó sus activos administrados y se acerca a los 5 billones de pesos, con los fondos representando alrededor de 13.7% del PIB.
En una economía de bajo crecimiento, se trata de una industria que avanza a tasas cercanas al 20% anual. “El reto es que este crecimiento deje de ser una ola aislada y se convierta en un cambio estructural en la forma en que las familias mexicanas ahorran e invierten”.
De ahorrador pasivo a portafolio diversificado
Petricioli mencionó que “el mexicano ahorra, pero muchas veces lo hace mal”. Una parte importante del dinero sigue en cuentas de ahorro que pagan cero intereses y pierden valor todos los días frente a la inflación. Otra porción se concentra en fondos de liquidez diaria que replican a Cetes, sin aprovechar el resto del espectro de renta fija.
Para el CEO, una primera recomendación es mirar más allá del “fondo de liquidez” y del pagaré. En los últimos meses, los fondos de deuda de mayor plazo, que invierten en Bonos M o Udibonos, han ofrecido rendimientos de dos dígitos, aún con un perfil conservador. La clave es entender el horizonte de inversión y no salir en la primera corrección del mercado.
El segundo paso es incorporar renta variable, local y global, a través de fondos diversificados. Mencionó que la Bolsa mexicana ha tenido un buen desempeño reciente, pero con poca participación de personas físicas.Tecnología, fintech y presión sobre comisionesExplicó que la digitalización cambió la forma de distribuir fondos.
“Hoy es posible abrir una cuenta desde el celular, validar identidad en minutos y empezar a invertir montos bajos. Plataformas fintech y bancos compiten por el mismo cliente, lo que presiona comisiones y obliga a transparentar mejor los costos”.
La tecnología también permite monitorear el portafolio en tiempo real y diversificar hacia mercados internacionales, a través de fondos locales o del SIC, sin sacar el dinero del país ni perder protección regulatoria.
Para el inversionista, el mensaje es directo: nadie cuidará su dinero mejor que él mismo. “Comparar comisiones, revisar en qué invierte cada fondo y verificar que la institución esté regulada debe ser parte del proceso básico antes de suscribir”.
Regulación, competencia y profundidad del mercado
La profundidad del mercado no depende solo del apetito de los inversionistas. Petricioli mencionó que el número de fondos en México incluso ha disminuido y que solo operan 30 gestoras locales, en un contexto donde la industria ya paga impuestos relevantes y financia una parte creciente de la deuda gubernamental y corporativa.
Una regulación más ágil podría facilitar el lanzamiento de nuevos productos, reducir tiempos de autorización y estimular la competencia en costos y servicios. La industria está en posición de trabajar con el regulador para modernizar reglas, alinearse con estándares internacionales y evitar que el crecimiento reciente se estanque.
En paralelo, el desarrollo de estrategias ESG y temáticas aún tiene espacio por recorrer. “La demanda existe, pero requiere más claridad en criterios de gobernanza y divulgación, para que el inversionista entienda qué está comprando cuando elige un fondo con etiqueta sostenible”, concluyó Petricioli.Fondos récord