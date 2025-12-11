China pide a México corregir alza de aranceles a países sin TLC

El gobierno de China pidió este jueves corregir el alza unilateral de aranceles en México a productos desde países con los que no tiene acuerdos comerciales.

“China siempre se ha opuesto a toda forma de aumento unilateral de aranceles y espera que México corrija cuanto antes tales prácticas unilaterales y proteccionistas”, añadió un portavoz del Ministerio de Comercio de China.

El Senado de México aprobó el decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación para establecer aranceles a 1,463 productos de originarios de países sin acuerdos comerciales, como China, Corea del Sur, India, Indonesia y Brasil.

Estos bienes forman parte de los sectores automotriz, textil, calzado, acero, productos químicos, muebles, plásticos, juguetes y otros bienes de consumo.

“Hemos tomado nota de los informes pertinentes y vigilaremos de cerca la implementación de las medidas mexicanas y evaluaremos más a fondo su potencial impacto”, agregó el portavoz.

Con la reforma, el Congreso de México impuso aranceles de entre 5 y 50% a 1,463 productos de países sin TLC, una medida que impacta 52,000 millones de dólares de importaciones (8.6% del total de las compras foráneas).

“Esperamos que la parte mexicana otorgue gran importancia a este asunto y actúe con prudencia”, dijo el portavoz de China.

De acuerdo con la agencia Xinhua, el portavoz enfatizó que China valora enormemente la relación económica y comercial entre China y México y promueve activamente el desarrollo sano y estable de la cooperación comercial y en materia de inversiones.

Los cambios incluyen un arancel de 50% impuesto a las importaciones de autos, lo que implica uno de los mayores impactos por producto.

“Ponerle un arancel a los vehículos para equilibrar, para que el piso sea más parejo, es una medida comercial como la que ellos (los funcionarios chinos) han tomado sobre muchas de nuestras exportaciones. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de sus decisiones”, comentó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en septiembre pasado, cuando la iniciativa se presentó al Congreso de la Unión por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Actualmente, Estados Unidos y Canadá cobran aranceles de 100% a las importaciones de autos eléctricos originarios de China; mientras que la Unión Europea aplica una tarifa base de 10% sobre las importaciones de automóviles originarios de todo el mundo, con aranceles “adicionales” variables dependiendo del fabricante, como por ejemplo BYD (alrededor de 17%), Geely (19-20 %) y SAIC (hasta 38 por ciento).

Ebrard argumentó entonces que China mantiene en vigor muchas disposiciones, como las medidas sanitarias, que limitan las exportaciones mexicanas de bienes primarios, las cuales no son consideradas como una agresión.

Además, Ebrard puso énfasis en dos argumentos adicionales: la medida se enfoca a proteger el mercado interno y la industria mexicana y cumple con las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).