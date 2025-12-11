Buscar
Bolsa mexicana sube con fuerza tras esperado recorte de tasas de la Fed

Los índices accionarios locales avanzan impulsados por las acciones de firmas aeroportuarias. Los títulos de GAP encabezan el movimiento.

Las bolsas de valores de México suben con fuerza la mañana de este jueves.archivo

José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México suben con fuerza la mañana de este jueves. Los índices locales suben con fuerza, en un mercado optimista tras un esperado ajuste a la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, ayer en su última reunión del año.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanza 1.08% a 64,091.07 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 1.16% a 1,270.95.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Sobresalen las operadoras de aeropuertos, encabezadas por GAP, con 3.65% más a 456.78 pesos, OMA, con un avance de 2.13% a 238.24 pesos, y Asur, con 1.71% más a 569.27 pesos.

La Fed realizó ayer un esperado recorte de 25 puntos básicos a su tasa de interés, el tercero de forma consecutiva, a un rango de 3.50%-3.75%. En su conferencia posterior, Jerome Powell, el presidente del banco central, dijo que los ajustes podrían para en el inicio de 2026.

José Antonio Rivera

Analista de mercados

