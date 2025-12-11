Wall Street opera mixto pese a recorte de la Fed; acciones de Oracle se desploman

Los principales índices de Wall Street operan mixtos la mañana de este jueves. El sentimiento del mercado es dispar después de que la Reserva Federal anunció ayer un esperado recorte de tasas y tras una advertencia de Oracle sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 0.48% a 48,289.95 puntos, mientras que el S&P 500 de las compañías más valiosas, desciende 0.73% a 6,836.14 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico cede 1.4% a 23,322.49 puntos.

La Fed realizó ayer un esperado recorte de 25 puntos básicos a su tasa de interés, el tercero de forma consecutiva, a un rango de 3.50%-3.75%. En su conferencia posterior, Jerome Powell, el presidente del banco central, dijo que los ajustes podrían detenerse al comienzo de 2026.

Pese al recorte, los mercados y sobre todo los valores de tecnología, reaccionan negativamente después de que Oracle incumplió estimaciones de ventas y beneficios, señalando un exceso de gasto en IA de 15,000 millones de dólares. Sus acciones se desploman 14.63 por ciento.

"El aumento de los gastos de capital por la inteligencia artificial y la falta de claridad sobre las necesidades de endeudamiento están generando incertidumbre entre los inversores", afirmó en un reporte Melissa Otto, responsable de investigación para S&P Global's Visible Alpha.

Esta mañana se observan desempeños mixtos en los principales sectores del S&P 500, con las empresas de tecnologías de la información liderando las pérdidas (-1.91%). Al interior del Dow Jones, el gigante de la inteligencia artificial Nvidia (-3.24%) encabeza los retrocesos.