Presupuesto para intercambio regalos: ¿Cuánto gastar en Navidad sin afectar tu cartera?

El intercambio de regalos en el trabajo o con compañeros de la escuela, amigos y familia es una tradición que acompaña las festividades de Navidad y Año Nuevo. ¿Se debe decir sí a todos o se vale ser selectivos para cuidar el bolsillo?

Parecería inofensivo gastar 300, 400 0 500 pesos en el intercambio Godín o en dinámicas de oficina como el amigo secreto. El primer reto está en encontrar algo bonito, útil y de calidad con ese monto y evitar que el jefe o cualquier otro colega quede con mal sabor de boca.

Lo más probable es que el presupuesto acordado quede rebasado y se deba incurrir en un mayor gasto. Además, es posible que se sumen otros desembolsos, como la envoltura, el moño y la tarjeta. Y por qué no, para quedar bien y brillar en la celebración, hasta unos chocolates o unas flores.

“A primera vista parecería que no cuestan mucho, pero estos pequeños extras pueden sumarle una cantidad significativa al gasto total (...) y pueden convertirse en un golpe directo a tu cartera”, señala Nu México.

Eso es solo un intercambio, pero si la persona acepta entrar al que organizan en la universidad, en la escuela de inglés, en la casa de la pareja, el mejor amigo y la familia, el gasto se puede salir de control.

Por pequeñas que sean las cantidades acordadas, el monto terminará por ser elevado y, quizá, con un impacto importante en las cuentas de los próximos meses.

Escoge tus batallas

Sofía Macías, autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista, comenta que la primera regla es ser selectivo en este tipo de dinámicas y sólo elegir aquellos que tienen un significado especial.

Si en la oficina hay una mala relación con la mitad de los compañeros, para qué arriesgarse a pasar un mal momento, siempre será mejor no aceptar la invitación y dar las gracias.

El segundo punto a considerar es un presupuesto para no sufrir la cuesta de enero, febrero y marzo. Si hay disponible 500 pesos y tres intercambios de 250 pesos cada uno, sólo es posible entrar a uno o dos, pero tres ya implica dar el tarjetazo o dejar de gastar en algo que probablemente sí se necesita.

En el presupuesto se puede incluir una parte del aguinaldo, por ejemplo. Rodrigo Vargas, consultor patrimonial, recomienda usar 20% de este beneficio laboral para regalos navideños e intercambios. Si hay otros ingresos extra, como bonos y fondos de ahorro, es posible dar un pellizco, pero no mayor a 10%, el objetivo es sólo complementar el gasto, no acabarse el fruto de un año de trabajo.

“Si el aguinaldo se va en gastos de corto alcance —cenas, regalos, posadas, compras impulsivas—, enero se convierte en un mes de angustia”, dice el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera.

Consejos para no lastimar tus finanzas

Ser selectivo no es ser antipático . Elige el o los intercambios a los cuales vale la pena entrar, así evitarás gastar de más y hasta quedarte con un mal sabor de boca al participar en aquellos que no son de tu agrado.

. Elige el o los intercambios a los cuales vale la pena entrar, así evitarás gastar de más y hasta quedarte con un mal sabor de boca al participar en aquellos que no son de tu agrado. Traza un presupuesto. Es importante saber con cuánto dinero cuentas para esta tradición. Quizá quieras entrar a todos los intercambios que te inviten, pero si tu cartera no aguanta ese ritmo, es mejor elegir los que consideres más importantes.

Es importante saber con cuánto dinero cuentas para esta tradición. Quizá quieras entrar a todos los intercambios que te inviten, pero si tu cartera no aguanta ese ritmo, es mejor elegir los que consideres más importantes. Compara precios. En vísperas de Navidad y Año Nuevo, los precios tienden a subir. Sin embargo, también suelen haber descuentos atractivos y ofertas interesantes. Úsalos a tu favor y compra con tiempo, para tener una mejor experiencia.

En vísperas de Navidad y Año Nuevo, los precios tienden a subir. Sin embargo, también suelen haber descuentos atractivos y ofertas interesantes. Úsalos a tu favor y compra con tiempo, para tener una mejor experiencia. Saca tu destreza. Para ahorrar un dinero extra, usa materiales que tengas en casa y crea una envoltura original. Puede ser desde periódico o papel china, hasta bolsas recicladas y el uso de listones.

Para ahorrar un dinero extra, usa materiales que tengas en casa y crea una envoltura original. Puede ser desde periódico o papel china, hasta bolsas recicladas y el uso de listones. Regalos creativos. Recuerda que tampoco es necesario meter mano a tus ahorros para cumplir con el intercambio en la oficina. Algo sencillo como una taza personalizada o una planta pequeña pueden ser regalos económicos y únicos. Lo importante es agregar tu toque especial para hacerle saber a la persona que pensaste en ella, sin que eso signifique gastar una fortuna.

¿Te sirvió esta nota? Escribe tus comentarios a fernando.franco@eleconomista.mx