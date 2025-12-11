México, Canadá y China pierden participación de mercado en importaciones a Estados Unidos

México, Canadá y China perdieron participación de mercado en el total de importaciones de productos a Estados Unidos de enero a septiembre de 2025, informó este jueves la Oficina del Censo.

En comparación con el mismo periodo de 2024, México redujo su cuota 0.3 puntos porcentuales, a 15.4%; Canadá perdió 1.6 puntos, a 11.2%, y China retrocedió 4.0 puntos, a 9.3 por ciento.

Estos cambios ocurrieron en el primer año del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, quien desde su primer día en la Casa Blanca, el 20 de enero pasado, comenzó una agresiva política de alza y cambios constantes de aranceles en las importaciones.

Por inferencia, el resto de los países exportadores hacia el mercado estadounidense aumentó su rebanada en este indicador en 5.9 puntos porcentuales, a 64.1 por ciento.

México perdió cuota de mercado aun cuando sus exportaciones crecieron a una tasa interanual de 5.5% en los primeros nueves meses del año en curso, a 399,473 millones de dólares.

Esto fue así porque las importaciones de bienes a Estados Unidos desde todo el mundo fueron más dinámicas, al subir 7.4% y totalizar casi 2.6 billones de dólares.

Pero el mayor contraste estuvo en las compras desde China, las cuales se desplomaron 24.7%, descendiendo a 242,437 millones de dólares.

Finalmente, las importaciones originarias de Canadá se redujeron 5.4% en el acumulado a septiembre, al sumar 291,705 millones de dólares.

En su Estrategia de Seguridad Nacional 2025, la Casa Blanca afirma que Estados Unidos priorizará la diplomacia comercial para fortalecer su economía e industrias, utilizando aranceles y acuerdos comerciales recíprocos como herramientas poderosas.

“El objetivo es que nuestros países socios fortalezcan sus economías nacionales, mientras que un Hemisferio Occidental económicamente más fuerte y sofisticado se convierte en un mercado cada vez más atractivo para el comercio y la inversión estadounidenses”, expone en el documento.

Según su previsión, el fortalecimiento de las cadenas de suministro críticas en este hemisferio reducirá las dependencias y aumentará la resiliencia económica estadounidense.

“Los vínculos creados entre Estados Unidos y nuestros socios beneficiarán a ambas partes, al tiempo que dificultarán que competidores no hemisféricos aumenten su influencia en la región. Y al mismo tiempo que priorizamos la diplomacia comercial, trabajaremos para fortalecer nuestras alianzas en materia de seguridad, desde la venta de armas hasta el intercambio de inteligencia y los ejercicios conjuntos”, agrega la Casa Blanca.

De enero a septiembre de 2025, México se mantuvo como primer socio en el comercio de mercancías con Estados Unidos, logrando una participación de 15.5%, seguido de Canadá (12.9%) y China (7.7 por ciento). También México permaneció como primer exportador al mercado estadounidense y como principal destino de las ventas de Estados Unidos.

En la Estrategia de Seguridad Nacional 2025, la Casa Blanca cuestiona tanto a la globalización como al libre comercio.

“Nuestras élites calcularon erróneamente la disposición de Estados Unidos a asumir eternamente cargas globales que el pueblo estadounidense no veía en el interés nacional. Sobreestimaron la capacidad de Estados Unidos para financiar, simultáneamente, un enorme estado de bienestar, regulación y administración, junto con un complejo militar, diplomático, de inteligencia y de ayuda exterior masivo”, dice.

Añade luego: “Apostaron de forma enormemente equivocada y destructiva por el globalismo y el llamado ‘libre comercio’, lo que vació a la clase media y la base industrial de las que depende la preeminencia económica y militar estadounidense”.

Las exportaciones de productos estadounidenses a México en los primeros nueves meses de 2025 fueron de 253,607 millones de dólares, un aumento de 0.1% a tasa anual.

Por el contrario, estos embarques a Canadá disminuyeron 4.0%, a 253,476 millones de dólares, y bajaron 21.9% hacia China, a 81,962 millones de dólares.

La Casa Blanca indica que Estados Unidos priorizará el reequilibrio de sus relaciones comerciales, la reducción de los déficits comerciales, la oposición a las barreras a sus exportaciones y la erradicación del dumping y otras prácticas anticompetitivas que perjudican a las industrias y los trabajadores estadounidenses.

Considerando solo septiembre de 2025, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecieron 0.9%, a 44,174 millones de dólares, a la vez que las ventas estadounidenses a México cayeron 4.0%, a 27,196 millones de dólares.