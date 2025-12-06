Horarios de los partidos de México en el Mundial 2026: así jugará el Tri en la fase de grupos

La Selección Mexicana ya conoce el calendario con el que abrirá su camino en la Copa del Mundo 2026, torneo que el país coorganizará junto con Estados Unidos y Canadá.

El sorteo celebrado este viernes en Washington definió que el Tri volverá a inaugurar un Mundial, repitiendo el cruce histórico frente a Sudáfrica del torneo de 2010.

México quedó ubicado en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda y será la sexta vez que los mexicanos disputen el partido inaugural de una Copa del Mundo, marca con la que superan a Brasil y Alemania.

Horario del partido inaugural

El duelo inaugural está programado para el 11 de junio a las 14:00 horas en el Estadio Azteca, donde el conjunto dirigido por Javier Aguirre buscará romper una larga racha sin victorias en partidos de apertura. Hasta ahora México nunca ganó un debut mundialista: perdió en 1930, 1950 y 1958, mientras que empató en 1970 y 2010.

La reedición del México vs Sudáfrica despierta inevitablemente el recuerdo de aquel 1-1 en Soweto hace quince años, cuando los anfitriones sorprendieron con un arranque vibrante. Ahora el escenario será la capital mexicana y con la presión e ilusión de un país que vuelve a recibir la inauguración del torneo.

Segundo partido: viaje a Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur

Para su segunda aparición, México se trasladará al Estadio Akron en Guadalajara. El encuentro está programado para el 18 de junio a las 20:00 horas y representa la oportunidad de encaminar la clasificación en un grupo que luce parejo, especialmente por el estilo físico y disciplinado del conjunto surcoreano.

Este será uno de los partidos que más movimiento genere en la sede tapatía, ya que forma parte del despliegue de tres ciudades mexicanas en el Mundial.

Cierre de fase de grupos

México cerrará la fase de grupos el 24 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Azteca, donde enfrentará al ganador de la Repesca Europa 4. La definición entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda podría convertirse en un desafío de alta exigencia, especialmente si los europeos llegan con ritmo competitivo.

Este tercer partido será determinante para las aspiraciones del Tri en un torneo que se extenderá hasta el 19 de julio, cuando se dispute la final en el MetLife Stadium de East Rutherford.

Así queda el calendario del Tri en el Mundial 2026

México vs. Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca a las 14:00 horas

México vs. Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Akron a las 20:00 horas

México vs. ganador del repechaje europeo el 24 de junio en el Estadio Azteca a las 20:00 horas

AQUÍ el calendario completo