Esta es la lista de precios: Cuánto costará ir al partido México vs. Portugal en el Estadio Banorte

La boletera oficial Fanki confirmó la lista de precios para el partido amistoso entre México y Portugal, programado para el sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas. El encuentro marcará la reapertura del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, y forma parte de la preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

El duelo destaca por la presencia de figuras lusitanas como Cristiano Ronaldo, Vitinha y Bruno Fernandes, lo que ha generado una alta expectativa entre la afición mexicana.

Lista completa de precios por zona

Los boletos estarán disponibles únicamente a través del sitio oficial de Fanki, que aclaró que los costos no incluyen cargos por servicio. Los precios van de 500 a 9,000 pesos, dependiendo de la zona y secciones premium del inmueble.

Zonas Altas

Alto Lateral UF — $500

Alto Norte — $1,500

Alto Norte UF — $500

Alto Sur — $1,500

Alto Sur UF — $500

Alto Lateral — $2,500

Zonas 300

Lateral 300B — $5,000

Cabecera 300 — $1,750

Preferente 300 — $1,500

Lateral 300A — $5,000

Zonas 100 / 200

Lateral 100 — $4,000

Norte 100 — $3,800

Sur 100 — $3,800

Platea 200 — $5,000

Premium / Palcos

Sierra Porch — $8,000

Palcos Club — $6,000

Premium A / Premium B

Premium A Chairman — $9,000

Premium A Corner — $6,500

Premium A Locker — $8,000

Premium B Locker — $8,000

Premium A Super Seat — $8,000

Premium B Super Seat — $8,000

Premium A Tunnel — $8,000

Zonas especiales

Personas con Discapacidad — $1,750

Fechas de preventa y detalles de compra

La preventa de boletos se llevará a cabo del 10 al 12 de diciembre de 2025. Durante esos días, la venta será exclusiva para clientes Banorte con tarjetas de crédito y débito participantes, con posibilidad de pago a 5 o 10 meses sin intereses.

Quedan fuera de la preventa las tarjetas de crédito Básica, Empresarial, Corporativas y Fácil, así como las de débito Suma Menores, Prepago y de programas de apoyo gubernamental. La venta general aún no tiene fecha confirmada y los accesos se distribuirán únicamente mediante el portal oficial de Fanki ante la alta demanda prevista.

Un encuentro amistoso rumbo al Mundial 2026

El partido contra Portugal será uno de los encuentros más relevantes en la preparación del Tricolor hacia la Copa del Mundo 2026. La visita del combinado europeo coincidirá con la primera gran prueba del renovado Estadio Banorte, que se convertirá en el único recinto en la historia en albergar tres ediciones mundialistas.

La presencia de Cristiano Ronaldo ha incrementado el interés por el duelo, ya que Portugal disputará la fase de grupos del Mundial en Estados Unidos, lo que convierte este amistoso en una de las pocas oportunidades para ver al astro portugués en territorio mexicano.

El calendario de preparación del Tri también incluye enfrentamientos contra Bélgica el 31 de marzo en Chicago y un amistoso ante Argentina confirmado por la AFA en la antesala del Mundial.