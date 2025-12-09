Lectura 3:00 min
Esta es la lista de precios: Cuánto costará ir al partido México vs. Portugal en el Estadio Banorte
La preventa se realizará del 10 al 12 de diciembre de 2025 exclusivamente con tarjetas Banorte.
La boletera oficial Fanki confirmó la lista de precios para el partido amistoso entre México y Portugal, programado para el sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas. El encuentro marcará la reapertura del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, y forma parte de la preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.
El duelo destaca por la presencia de figuras lusitanas como Cristiano Ronaldo, Vitinha y Bruno Fernandes, lo que ha generado una alta expectativa entre la afición mexicana.
Te puede interesar
Lista completa de precios por zona
Los boletos estarán disponibles únicamente a través del sitio oficial de Fanki, que aclaró que los costos no incluyen cargos por servicio. Los precios van de 500 a 9,000 pesos, dependiendo de la zona y secciones premium del inmueble.
Zonas Altas
- Alto Lateral UF — $500
- Alto Norte — $1,500
- Alto Norte UF — $500
- Alto Sur — $1,500
- Alto Sur UF — $500
- Alto Lateral — $2,500
Zonas 300
- Lateral 300B — $5,000
- Cabecera 300 — $1,750
- Preferente 300 — $1,500
- Lateral 300A — $5,000
Zonas 100 / 200
- Lateral 100 — $4,000
- Norte 100 — $3,800
- Sur 100 — $3,800
- Platea 200 — $5,000
Premium / Palcos
- Sierra Porch — $8,000
- Palcos Club — $6,000
Premium A / Premium B
- Premium A Chairman — $9,000
- Premium A Corner — $6,500
- Premium A Locker — $8,000
- Premium B Locker — $8,000
- Premium A Super Seat — $8,000
- Premium B Super Seat — $8,000
- Premium A Tunnel — $8,000
Zonas especiales
- Personas con Discapacidad — $1,750
Fechas de preventa y detalles de compra
La preventa de boletos se llevará a cabo del 10 al 12 de diciembre de 2025. Durante esos días, la venta será exclusiva para clientes Banorte con tarjetas de crédito y débito participantes, con posibilidad de pago a 5 o 10 meses sin intereses.
Quedan fuera de la preventa las tarjetas de crédito Básica, Empresarial, Corporativas y Fácil, así como las de débito Suma Menores, Prepago y de programas de apoyo gubernamental. La venta general aún no tiene fecha confirmada y los accesos se distribuirán únicamente mediante el portal oficial de Fanki ante la alta demanda prevista.
Te puede interesar
Un encuentro amistoso rumbo al Mundial 2026
El partido contra Portugal será uno de los encuentros más relevantes en la preparación del Tricolor hacia la Copa del Mundo 2026. La visita del combinado europeo coincidirá con la primera gran prueba del renovado Estadio Banorte, que se convertirá en el único recinto en la historia en albergar tres ediciones mundialistas.
La presencia de Cristiano Ronaldo ha incrementado el interés por el duelo, ya que Portugal disputará la fase de grupos del Mundial en Estados Unidos, lo que convierte este amistoso en una de las pocas oportunidades para ver al astro portugués en territorio mexicano.
El calendario de preparación del Tri también incluye enfrentamientos contra Bélgica el 31 de marzo en Chicago y un amistoso ante Argentina confirmado por la AFA en la antesala del Mundial.