Sheinbaum evita hablar del Nobel a Corina Machado; reitera postura de no intervención en Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó nuevamente posicionarse sobre la entrega del Premio Nobel de la Paz a la activista venezolana María Corina Machado, crítica del gobierno de Nicolás Maduro. “La última vez dije ‘sin comentarios’ y sigo diciendo ‘sin comentarios’”, respondió al ser cuestionada tras la ceremonia en la que la hija de Machado recibió el galardón en su representación.

Pese a su silencio sobre el reconocimiento internacional, Sheinbaum reiteró que México “siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión y la no injerencia”, principios que, dijo, deben regir la política exterior ante conflictos como el que atraviesa Venezuela.

Postura sobre Venezuela: diálogo y no intervención

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la primera mandataria subrayó que la posición de México no cambiará ante la disputa electoral en Venezuela. “Nuestra opinión siempre va a ser la misma: no intervención, diálogo para resolver cualquier conflicto y solución pacífica de las controversias, como lo marca nuestra Constitución”, afirmó.

El Consejo Nacional Electoral venezolano declaró ganador a Nicolás Maduro sin presentar el detalle de los resultados por centro de votación. Aun así, el gobierno mexicano envió representación oficial a su toma de posesión, lo que fue interpretado como un reconocimiento tácito de su reelección.

México, los tratados internacionales y la tensión con EU

Sheinbaum Pardo también aludió a la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, al afirmar que México debe guiarse por los principios constitucionales en materia de política exterior. Respecto a la reciente confiscación de buques en el contexto del conflicto, señaló: “Estamos de acuerdo con el respeto a los tratados internacionales, con la no intervención y la solución pacífica de los conflictos”.

Añadió que estos principios son una convicción histórica y un mandato constitucional: “México es ejemplo ante el mundo y esa debe seguir siendo nuestra posición”.