Alerta de fraude digital: 3 claves para identificar phishing y proteger tu dinero en Navidad

Estamos en una época de alta transaccionalidad, el aguinaldo, los bonos extraordinarios, hay mucho dinero en juego, y a medida que crecen las compras y el movimiento financiero, también se intensifican los intentos de engaño a través de correos de phishing, aplicaciones falsas y sitios web clonados.

En 2024, en México, 4 de cada 10 fraudes financieros estuvieron relacionado con el uso indebido de datos personales, por eso esta temporada debes cuidar tus datos financieros y personales, porque también implica que estás cuidando tu dinero.

La información bien utilizada se convierte en una herramienta estratégica que permite anticipar riesgos, identificar señales de alerta y tomar decisiones financieras con mayor control.

Hugo Bruce, Chief Consumer Officer de Círculo de Crédito, Sociedad de Información Crediticia (SIC), asegura que la diferencia entre un mensaje real y uno fraudulento puede ser mínima, pero verificar antes de actuar te protege de caer en una estafa que ponga en riesgo tu estabilidad financiera.

Mensajes auténticos: cómo reconocerlos

Distinguir un mensaje auténtico de uno falso es una forma de proteger tu información personal y financiera. Todo está en los detalles: los mensajes legítimos mantienen una redacción clara, provienen de direcciones oficiales y no solicitan datos sensibles.

En cambio, correos sospechosos, enlaces irregulares o solicitudes de contraseñas funcionan como alertas que te permiten reaccionar. Identificarlas no solo evita un riesgo, también fortalece tu capacidad para decidir con mayor seguridad cada vez que interactúas en línea.

De acuerdo con Círculo de Crédito estas son algunas claves para identificar un mensaje real de uno falso:

Revisa siempre el origen del mensaje: Corrobora el nombre, verifica el dominio del correo y el número desde donde te contactan. Las instituciones financieras operan con canales claros y fáciles de identificar. Observa el tono: Los mensajes falsos suelen presionar con frases como “último aviso” o “evita el bloqueo”. Cuando detectes ese patrón, haz una pausa y valida que la información es auténtica. Recuerda esta regla: Ninguna institución financiera solicita contraseñas, códigos de seguridad o datos de tus tarjetas. Tener esto claro te permite filtrar riesgos y responder con calma.

Incremento de páginas falsas

Por su parte, la policía cibernética asegura que durante la temporada de fin de año, se observa un incremento en la creación de páginas falsas que imitan las marcas reconocidas con el propósito de capturar contraseñas de acceso o información financiera.

"Los correos electrónicos fraudulentos y los mensajes de texto con enlaces sospechosos son las herramientas más utilizadas por los atacantes, mediante ellas, los usuarios suelen ser atraídos con ofertas demasiado buenas para ser reales, cupones falsos o avisos de entregas inexistentes", se informa en un comunicado de prensa.

Las pequeñas y medianas empresas también pueden convertirse en objetivos, ya que los ciberdelincuentes aprovechan el incremento en las ventas y la sobrecarga de los sistemas de pago para introducir malware o engañar a los empleados mediante solicitudes falsas de transferencia.

La SSC invita a la ciudadanía a utilizar la aplicación “Mi Policía”, mediante la cual puede solicitar acompañamiento a cuentahabientes, ubicar a la policía de su cuadrante y comunicarse de inmediato al número asignado a su zona para recibir apoyo oportuno ante cualquier emergencia.