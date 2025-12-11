Recuperación engañosa del empleo, hay desafíos estructurales como la alta informalidad en AL: OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe reveló en el Panorama Laboral 2025 una moderada recuperación del empleo, con una tasa de desocupación que, al ubicarse alrededor del 6% en la primera mitad del año, marca una de las cifras más bajas en los últimos quince año; sin embargo, el informe advierte con urgencia que este avance se cimienta sobre una persistente informalidad y profundas desigualdades, elementos que exigen una reorientación inmediata de las políticas públicas.

La informalidad sigue siendo una sombra estructural, ahí se encuentra 46.7% de las personas ocupadas; es decir, casi uno de cada dos trabajadores en la región carece de las protecciones del trabajo decente.

Ana Virginia Moreira Gomes, directora regional de la OIT afirmó que "la región no puede conformarse con cifras que parecen positivas en promedio. Necesitamos políticas activas que promuevan el trabajo decente, con igualdad y protección". Detrás de la cifra general del 6% se esconden disparidades que son, de hecho, el principal desafío para cualquier previsión futura.

Destacó que los dos grupos más afectados son las mujeres y los jóvenes. Pese a un desempeño más positivo en los últimos años, la participación laboral de las mujeres continúa siendo 22 puntos porcentuales inferior a la de los hombres, y su tasa de desocupación los supera en dos puntos porcentuales.

“Aún más dramática es la situación de las personas jóvenes (de 15 a 24 años), que registran una tasa de desocupación casi tres veces superior a la de los adultos. La informalidad es más alta entre ellos, alcanzando un 56% frente al 43% de la población adulta. Estos porcentajes son el indicador más claro de la fractura del mercado laboral”, dijo en conferencia de medios.

A su vez, Gerson Martínez, especialista regional en economía laboral de la Oficina Regional de la OIT para América Latina, detalló que en el panorama laboral, los cambios más significativos se concentran en la tasa de ocupación (demanda), mientras que la tasa de participación laboral (fuerza de trabajo) se mantiene estable o con variaciones marginales en la mayoría de los 14 países analizados.

“Solo Bolivia y República Dominicana registraron aumentos en la tasa de participación. El comportamiento de la ocupación es el principal motor de la desocupación observada. En cuanto al crecimiento de la ocupación, la mitad de los países experimentó un crecimiento del 1% o más, siendo México la única excepción con una contracción mayor al 1%”, indicó.

Respecto a la composición de la ocupación, los sectores terciarios (educación, hoteles y restaurantes, transporte) presentan la mayor tasa de crecimiento. Por otro lado, la agricultura, la administración pública, y las categorías relacionadas con el trabajo doméstico remunerado y la construcción presentan tasas de crecimiento negativas por segundo o tercer año consecutivo. Esta contracción afecta particularmente a las personas ocupadas con bajo nivel educativo, quienes tienden a tener mayores niveles de informalidad y menores ingresos.

El crecimiento total de ocupados ha sido impulsado por los asalariados privados y los trabajadores por cuenta propia.

No obstante, “la informalidad laboral sigue siendo un rasgo persistente del mercado de trabajo regional, afectando en promedio a casi una de cada dos personas ocupadas (cercana al 47% de media regional)”.

Aunque ha habido una ligera reducción desde 2021, sigue siendo insuficiente para modificar esta característica estructural y representa uno de los retos centrales. Existen diferencias significativas entre países, con tasas cercanas al 25% en Uruguay y Chile, y superando el 70% en Perú y Ecuador. Esto subraya la necesidad de estrategias integrales pero diferenciadas para abordar la formalidad en cada país.