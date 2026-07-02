Nace Comextur para aglutinar la industria del turismo de romance en Caribe mexicano

Cancún, QRoo.- El Caribe Mexicano registró cerca de 1.4 millones de visitantes vinculados al turismo de bodas y romance durante 2025, y con la creación oficial del Consejo Mexicano de Experiencias y Turismo Romántico (Comextur) se propone incrementar significativamente esta cifra en los próximos años.

Comextur surge como una plataforma empresarial que busca impulsar el desarrollo económico y elevar la competitividad del segmento de turismo romántico en México, país que concentra aproximadamente el 23% del mercado mundial en este rubro.

Durante la presentación oficial del nuevo organismo, la presidenta ejecutiva de Comextur, Elena Rodríguez, resaltó la relevancia estratégica de esta industria y la necesidad de una acción coordinada entre sector privado, destinos y gobierno.

“El turismo romántico ya no puede entenderse únicamente como un segmento turístico. Es una industria económica que requiere empresas más competitivas, proyectos estratégicos y una visión compartida para seguir creciendo”, afirmó Rodríguez.

Como parte de su agenda inmediata, Comextur impulsará encuentros empresariales mensuales, circuitos de experiencias y el primer Encuentro Nacional de la Industria del Turismo Romántico, programado para 2027, que se posicionará como el principal espacio de innovación, tecnología y desarrollo empresarial del sector.

Durante el evento también se firmó la Declaratoria del Compromiso por la Competitividad del Turismo Romántico del Caribe Mexicano, un acuerdo que formaliza la alianza multisectorial para consolidar al Caribe como líder nacional e internacional en bodas y romance.

Los circuitos de experiencias se centrarán en fortalecer la comercialización de los destinos mediante recorridos especializados con wedding planners, agencias y operadores turísticos nacionales e internacionales.

Rodríguez reconoció que el sargazo representa un reto persistente para la industria, pero destacó la resiliencia del Caribe mexicano: “Son ya varios años enfrentando este fenómeno y, pese a ello, mantenemos el sitio número uno en atracción de bodas en todo el país”.

Con esta nueva plataforma, que se define no como una cámara empresarial tradicional sino como un espacio de negocios y colaboración, se espera que el turismo romántico consolide su papel como uno de los principales motores económicos del Caribe Mexicano, generando derrama en hotelería, restaurantes, transportación, floristería y servicios especializados.