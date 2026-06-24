Semarnat aplica veda de 20 años en Holbox y rechaza hotel de palafitos

Cancún, Qroo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización para construir un hotel de palafitos en la Isla Grande de Holbox, tras aplicar la veda forestal de 20 años derivada del incendio ocurrido en 2025.

La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa Pradesa S.A. de C.V. para el proyecto “Biocentro Isla Grande”, que contemplaba 49 palafitos sobre más de 331 hectáreas dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam.

El proyecto fue rechazado por dos motivos principales. Primero, porque contraviene las normas de densidad, intensidad y modalidades de uso de suelo permitidas en la zona núcleo y de preservación de la ANP. Segundo, porque el predio fue afectado por el incendio de agosto de 2025, lo que activa el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que prohíbe cualquier cambio de uso de suelo durante los próximos 20 años.

El incendio consumió entre 670 y 700 hectáreas de selva baja, manglar y vegetación arbustiva. Aunque las investigaciones oficiales descartaron que fuera intencional, activó de manera automática la veda forestal.

Organizaciones ambientales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Grupo Ecológico del Mayab, Grupo Tortuguero del Caribe, Amigos de Sian Ka’an, Centinelas del Agua y Casa Wayuu exigieron la aplicación estricta de esta veda, la cual resultó clave para negar los permisos.

El desarrollo rechazado incluía albercas, restaurantes, bares y obras de infraestructura como planta de tratamiento de aguas residuales y generación eléctrica. Se estimaba una inversión superior a los 4 millones de dólares (más de 72 millones de pesos) y un plazo de ejecución de cinco años.

Semarnat advirtió que no se podrá realizar ninguna obra, ni siquiera el corte de un solo mangle, sin autorización previa, bajo riesgo de sanciones. No obstante, queda abierta la posibilidad de que la empresa presente un nuevo proyecto una vez corregidas las observaciones.