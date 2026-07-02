Crudo subió por cobertura de posiciones cortas antes de feriado

Los precios del petróleo subieron el jueves, ya que los compradores trataban de garantizar el suministro antes del largo fin de semana del Día de la Independencia de Estados Unidos.

“Estamos asistiendo a una ligera cobertura de posiciones cortas”, dijo John Kilduff, socio de Again Capital. “La atención se ha desplazado de la cantidad de suministro que vamos a perder a la cantidad de suministro que vamos a ver en los mercados”.

Los futuros del Brent cerraron en 71.80 dólares el barril, con un alza de 23 centavos, o 0.32%, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos terminaron en 68.69 dólares el barril, con una subida de 11 centavos, o 0.16 port ciento.

Durante la sesión, ambos índices de referencia alcanzaron sus niveles más bajos desde antes de que comenzara la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

La mezcla mexicana de exportación cayó 0.67% o 0.42 centavos a 62.28 dólares el barril.

Catar, en su papel de mediador, dijo que Estados Unidos e Irán habían avanzado en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz permanente que ponga fin a la guerra de cuatro meses que ha bloqueado el transporte clave de petróleo a través del Estrecho de Ormuz.

La próxima reunión entre Irán y Estados Unidos tendrá lugar tras las procesiones fúnebres del 9 de julio en memoria del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, añadió el ministerio de Catar.

“El petróleo ha seguido fluyendo por el Estrecho de Ormuz, mientras que, al mismo tiempo, también estamos liberando petróleo de las reservas estratégicas. Además de eso, las compras de crudo de China y la demanda de petróleo aún no se han recuperado del todo... Esto podría dar lugar a un panorama dinámico en el que el precio caiga bruscamente para luego repuntar en algún momento”, dijo Bjarne Schieldrop, analista jefe de Materias Primas de SEB.

UBS rebajó sus previsiones para el Brent, citando el aumento del transporte de petróleo a través del estrecho.

Por otra parte, las fuerzas ucranianas atacaron la refinería de petróleo Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez, situada en la región rusa de Nizhni Nóvgorod, informó el jueves el Estado Mayor de Ucrania.

Forma parte de la AIE

Nigeria se ha convertido en el primer miembro de la OPEP en incorporarse a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) como miembro asociado, un paso que refuerza los lazos entre el organismo regulador mundial de la energía y el mayor productor de petróleo de África.

Esta medida incorpora a la red de la AIE a un país cuya población es de más de 240 millones de habitantes que, aunque es un importante exportador de petróleo y gas, sigue enfrentándose a graves retos energéticos a nivel nacional, como el acceso limitado a la electricidad y la dependencia de combustibles contaminantes para cocinar.

Nigeria busca ampliar su influencia mediante una mayor capacidad de refinado y exportaciones de combustible, mientras que la AIE desea ampliar su alcance entre los principales actores emergentes del sector energético.