IPF redirige inversión de Creditea hacia México

El grupo financiero International Personal Finance (IPF), al que pertenece la microfinanciera Provident México, que opera la marca Creditea en distintos mercados, dejará de originar nuevos créditos digitales en República Checa para redirigir esa inversión hacia mercados con mayores perspectivas de crecimiento, entre ellos México, donde la compañía identifica un amplio potencial derivado de la demanda de financiamiento y el crecimiento de su operación.

En entrevista con El Economista, Fernando Chávez, director legal de Provident México, explicó que el consejo de administración del grupo decidió reasignar los recursos originalmente destinados al negocio digital en República Checa hacia México, luego de que el país se consolidara como uno de los mercados con mejor desempeño dentro de la organización.

“Toda esa parte de la inversión que se iba a llevar a cabo en digital se va a venir para México porque es un país con muchas oportunidades. Ya vieron que contribuir con la economía mexicana es muy interesante en cuanto a mercados; la gente necesita ese apoyo económico y, tomando en consideración cómo está la oportunidad en el país, se decidió reasignar esa inversión. Sigue habiendo una excelente confianza en México y para nosotros eso significa crecimiento y seguir ayudando a la economía mexicana”, afirmó Chávez.

La apuesta del grupo por México está respaldada por el desempeño reciente de la operación local. Durante el primer trimestre del 2026, Provident México registró un crecimiento de 11% en colocación de crédito, mientras que durante el 2025 el país lideró el crecimiento de cartera dentro de IPF, con un incremento de 16 por ciento.

A nivel consolidado, IPF reportó un crecimiento anual de 23% en colocación de crédito durante el primer trimestre del 2026 y alcanzó una base de 1.724 millones de clientes, resultados que, de acuerdo con la empresa, respaldan la estrategia de concentrar inversiones en los mercados con mayor potencial de expansión.

Chávez señaló que, si bien Europa continúa siendo una región relevante para el grupo, la madurez de esos mercados y un entorno regulatorio cada vez más estricto han reducido el ritmo de crecimiento del negocio, en especial en segmentos de crédito al consumo.

“En Europa el negocio se ha hecho mucho más maduro y hay muchísimas más reglas en cuanto al otorgamiento de crédito y el sobreendeudamiento, lo que ha hecho más lento el crecimiento. En México vemos un mercado con muchas oportunidades, donde todavía existe una población que necesita acceso a financiamiento”, comentó.

Saldrán de bolsa

IPF también avanza en su adquisición, por parte del fondo estadounidense BasePoint, operación que, de acuerdo con Chávez, permitirá a la empresa dejar de cotizar en la Bolsa de Valores de Londres y contar con una estructura más ágil para definir inversiones y ejecutar proyectos de largo plazo. El directivo explicó que este cambio dará mayor flexibilidad para acelerar el desarrollo de mercados estratégicos como México, donde prevé fortalecer tanto la operación de Provident como el crecimiento de Creditea.

“Creemos que todavía hay una gran oportunidad para llevar servicios financieros a quienes más los necesitan”, concluyó Chávez.

Provident México opera en 29 estados a través de 64 sucursales y una red de cerca de 10,000 comisionistas que colocan créditos personales de manera domiciliaria. La financiera y atiende a 720,000 clientes.