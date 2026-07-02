Caribe mexicano espera recuperación de conectividad aérea hacia finales de año

Cancún, QRoo.- La Secretaría de Turismo del estado (Sedetur) prevé una recuperación significativa en la conectividad aérea desde Estados Unidos y Canadá hacia finales de 2026, una vez que se estabilicen los precios de la turbosina, a pesar de un verano que se presenta más complicado que el del año anterior.

El secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto, reconoció la pérdida de alrededor de 400,000 asientos de avión desde Estados Unidos y Canadá, equivalente al 10% de toda la temporada de verano, pero descartó escenarios catastróficos.

"Vamos a trabajar para que esa disminución sea la menor posible", aseguró. Cueto adelantó que se espera una reactivación importante de las aerolíneas estadounidenses, canadienses y mexicanas en el último trimestre del año.

"Los aviones que llegan al Caribe Mexicano están llenos", destacó, y agregó que las búsquedas de viajes han crecido de forma relevante: más del 30% en el mercado canadiense, con incrementos importantes también en el mercado estadounidense y el nacional.

A pesar de los retos actuales, el funcionario enfatizó la fortaleza de la demanda y llamó a mantener una visión optimista para el cierre del año.

Respecto al Mundial de Futbol, Cueto admitió que la conectividad insuficiente ha complicado alcanzar las proyecciones originales, pero se mantiene el optimismo.

"Parte de nuestras proyecciones era que con motivo de este Mundial recibiéramos más de un millón de visitantes… seguramente vamos a superar ese millón", indicó.

El secretario señaló que muchos aficionados podrían extender su estancia o aprovechar para visitar el Caribe Mexicano una vez que sus selecciones sean eliminadas. En este contexto, reveló que sostuvo reuniones recientes con aerolíneas brasileñas, como Gol, para mantener y ampliar la conectividad directa desde Brasil.