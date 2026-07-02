Suspenden acciones de Benavides

Farmacias Benavides, una cadena originaria de Monterrey, fue sancionada con la suspensión de la cotización de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores debido a que expiró el plazo legal establecido para la presentación de su reporte anual correspondiente al ejercicio de 2025.

La suspensión de operaciones en la BMV por la falta del reporte anual tendrá una duración de hasta 20 días, misma que podrá ser extendida hasta que la empresa cumpla con la entrega del documento.

OpenAI, la empresa estadounidense de inteligencia artificial sin fines de lucro respaldada por Microsoft, está negociado ceder una participación de 5% en la empresa al gobierno de Estados Unidos, reportó el diario británico Financial Times.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo hace unas semanas que las empresas de la industria de inteligencia artificial deberían "retribuir" algo al país, a pesar de que no reciben financiamiento público.

La propuesta implicaría que otras empresas estadounidenses de inteligencia artificial otorgaran al gobierno participaciones similares, de acuerdo con dos personas familiarizadas con lo que se describieron como "conversaciones preliminares" sobre el tema.

Una participación del 5% en OpenAI estaría valuada en aproximadamente 42,600 millones de dólares, de acuerdo con la ronda de inversión realizada en marzo, que valoró la empresa en 852,000 millones de dólares.

El ETF GraniteShares 2x Long RIVN Daily se consolidó como uno de los valores más destacados de la mañana del jueves, con un alza superior al 20% después de que las acciones de Rivian Automotive subieran alrededor del 13% gracias a unos resultados mejores de lo esperado y a una mejora en las perspectivas para todo el año.

A diferencia de los ETF diversificados de vehículos eléctricos, que registraron ganancias relativamente modestas, RVNL impulsó el repunte de Rivian al buscar replicar el 200% del rendimiento diario de las acciones de Rivian.

Este movimiento brusco puso de manifiesto cómo un factor específico de la empresa puede superar significativamente a los fondos sectoriales más amplios cuando el sentimiento de los inversionists se ve influenciado por un catalizador propio.

Las acciones de Lucid Group cayeron 8% en el Nasdaq tras el anuncio del jueves de cambios en la dirección.

Asimismo, la compañía presentó cifras sólidas de producción y entregas en el segundo trimestre. Durante este periodo, produjo 4.774 vehículos (+24% interanual) y entregó 3.953 (+19% interanual), centrándose en alinear la capacidad de fabricación con la demanda del mercado.

Las acciones de Lucid Group cayeron tras anunciar el cambio del director financiero con la próxima salida de Taoufiq Boussaid como director financiero (CFO). Alexander De Bock se unirá a Lucid como nuevo director financiero. Boussaid permanecerá en la empresa hasta la publicación de los resultados del segundo trimestre.

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