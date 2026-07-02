Terrorismo de Putin mata a 27 ucranios

Kyiv. Al menos 27 personas murieron y 91 resultaron heridas ayer en Kyiv tras una ofensiva de drones y misiles rusos, que las autoridades calificaron como el mayor ataque contra la capital ucraniana desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, prometió que su país responderá y pidió a Estados Unidos que le dé licencia para fabricar misiles de defensa antiaérea Patriot, a fin de "impedir ataques como este".

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, declaró el viernes día de luto, "en memoria de las víctimas del ataque más masivo del enemigo contra la capital”.

En las calles de Kyiv, los habitantes acudieron en masa a los refugios, algunos con colchones bajo el brazo.

Unas 52,000 personas, entre ellas 4,500 niños, se refugiaron en estaciones subterráneas para protegerse, la cifra más alta de los últimos años, de acuerdo con el metro de Kyiv.

“Nunca había bajado a un refugio, pero hoy lo hice por primera vez”, contó Karina Taran, de 25 años, que comprendió la gravedad de la situación cuando los misiles comenzaron a caer.

“Agarré a mi hijo y simplemente corrí al refugio. No salí hasta la mañana siguiente”, agregó.

“Muchas personas cercanas a mí no responden. Ahora estamos intentando contactar con todo el mundo”.

Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó 496 drones y 74 misiles entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Decenas de residentes salieron de sus refugios por la mañana y descubrieron que sus apartamentos habían quedado destruidos y sus pertenencias reducidas a escombros.

Sabina Mambetova, de 32 años y cuyo apartamento quedó arrasado, contó que había huido de la ciudad oriental de Kramatorsk para instalarse en Kyiv.

“La mitad del edificio está destruida y el techo ya no existe”, dijo señalando la que hasta hace unas horas era su vivienda.

“Ha habido muchos ataques antes, pero nunca había sido así”, agregó.

Terroristas, justificándose

El Ministerio de Defensa ruso confirmó un “ataque masivo” contra la capital ucraniana, “en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kyiv contra infraestructuras civiles”, al tiempo que afirmó haber apuntado a “empresas de la industria militar e instalaciones energéticas”.

El presidente ucraniano denunció que “Rusia apunta a blancos civiles únicamente para obligar a Ucrania a renunciar a su Estado”. “Eso no ocurrirá”, aseguró.