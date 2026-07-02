AmCham prevé 40 días para que México y EU definan acuerdos que den certidumbre a inversiones futuras

Al afirmar que existe confianza en que el T-MEC, con una vigencia de una década, mantendrá su solidez y continuidad, la American Chambers of Commerce of Mexico (AmCham México) prevé que en un lapso de 20 a 40 días, México y Estados Unidos podrían definir acuerdos, protocolos o cartas paralelas que permitan abonar en la certidumbre para las inversiones futuras.

Pedro Casas, vicepresidente de la AmCham México dijo que el reto para el 20 de julio de la parte mexicana es lograr un trato arancelario preferencial para México, menor al que ofrece EU al resto de los países, y establecer reglas claras sobre cómo y cuándo se realizarán las revisiones anuales.

En conferencia de prensa, el representante del sector privado estadounidense sostuvo que el trabajo continúa. “Las discusiones, las vemos orientadas hacia un objetivo positivo y en caso de llegar a él, podríamos ver en algunas próximas semanas o un par de meses, tal vez, ciertos acuerdos, protocolos o cartas paralelas al acuerdo que nos permitan realmente convertir la incertidumbre que hoy vemos en certidumbre operacional”.

Explicó que los departamentos jurídicos de la Secretaría de Economía como de EU están trabajando en encontrar el mecanismo, protocolo o carta paralela, cualquiera de ellos que legalmente permita al T-MEC hacer ajustes marginales para poder avanzar.

Casas comentó que la industria automotriz sería una de las principales en ser atendidas, aunque existen industrias estratégicas vinculadas a un tema de seguridad nacional de interés para Estados Unidos, entre ellas, podrían sumarse dispositivos médicos, semiconductores, farmacéutica, otras.

“Percibimos de estos dos países (México y EU) y de estos dos funcionarios públicos, el interés de moverse hacia allá, no estoy aquí compartiéndoles mi carta a Santa Claus, sino estoy compartiéndoles lo que realmente veo que está sucediendo en las mesas de negociación. Son escenarios posibles, son escenarios en los que tanto México como Estados Unidos quieren avanzar hacia allá”, expresó.

El representante de la comunidad binacional de negocios México–Estados Unidos que agrupa a más de 1,500 empresas recordó que la última reunión que tuvo la AmCham con el embajador estadounidense en abril pasado, “nos dijo textualmente, ´para nosotros como Estados Unidos, a pesar de que nuestro interés es obviamente el beneficio de Estados Unidos, entendemos que para que eso suceda, a México también le tiene que ir bien”.

Pedro Casas destacó que la revisión del T-MEC avanza con cordialidad y respeto entre las administraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump.

El representante estableció que no se trata de una renegociación profunda, sino de una revisión, lo que evita que el proceso deba pasar por el Poder Legislativo estadounidense, donde el acuerdo goza de un amplio soporte bipartidista.

Un punto crítico en la agenda es el combate al transhipment o triangulación ilegal de productos chinos a través de México. Para mitigar esta preocupación de Estados Unidos, se trabaja en mecanismos institucionales de monitoreo de inversiones y transparencia, asegurando que los productos exportados realmente cuenten con valor agregado en la región. Respecto a la incertidumbre, Casas descartó pronosticar frenos en las inversiones, señalando que el marco jurídico actual es lo suficientemente robusto para planear a largo plazo .