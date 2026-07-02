FMI y el Banco Mundial ofrecen ayuda y crédito para la recuperación de Venezuela: Delcy Rodríguez

El ⁠FMI y el Banco ⁠Mundial han ofrecido ayuda ⁠y crédito para las labores de recuperación tras los dos terremotos que devastaron partes de Venezuela, dijo el jueves la presidenta encargada Delcy Rodríguez en una conferencia de prensa.

Añadió que Venezuela está creando un fondo ⁠de ⁠reconstrucción de ⁠200 millones de dólares ⁠con el FMI, y que el dinero se destinará a contratistas para la reconstrucción ⁠de las viviendas destruidas.