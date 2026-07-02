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FMI y el Banco Mundial ofrecen ayuda y crédito para la recuperación de Venezuela: Delcy Rodríguez
Venezuela está creando un fondo de reconstrucción de 200 millones de dólares con el FMI.
El FMI y el Banco Mundial han ofrecido ayuda y crédito para las labores de recuperación tras los dos terremotos que devastaron partes de Venezuela, dijo el jueves la presidenta encargada Delcy Rodríguez en una conferencia de prensa.
Añadió que Venezuela está creando un fondo de reconstrucción de 200 millones de dólares con el FMI, y que el dinero se destinará a contratistas para la reconstrucción de las viviendas destruidas.