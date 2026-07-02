“Quiero ser un ganador en la NBA”: Karim López

Si bien la Selección Mexicana de futbol está acaparando reflectores, el deporte nacional puede jactarse de tener otro personaje histórico en este verano: Karim López.

El sonorense de 19 años se convirtió en el único mexicano en ser elegido en primera ronda del Draft de la NBA a finales de junio. Representará a los Memphis Grizzlies a partir de la temporada 2026-27, que comienza en octubre.

Es hijo de Jesús Hiram ‘Chino’ López, quien también fue basquetbolista profesional y representó a la Selección Mexicana.

Ahora Karim está escribiendo su propia historia y dio un golpe de autoridad al ser el pick 21 del Draft 2026, que fue liderado por el fichaje de AJ Dybantsa a los Washington Wizards.

“Me siento muy contento con esta oportunidad”, señaló López en una videoconferencia con medios mexicanos a la que El Economista tuvo acceso.

“Creo que tenemos un equipo joven con muchos talentos. Varios tenemos 18, 19 o 20 años, así que creo que tenemos buen futuro y también por la manera en que trabajamos con un gran coach (Tuomas Iisalo) estamos muy bien encarrilados para hacer una nueva era en los Grizzlies”.

Destino previsto

Desde hace meses, Karim López estaba previsto para hacer historia como el pionero de los basquetbolistas nacidos en México en ser seleccionado en primera ronda.

De hecho, el último mexicano en un Draft de NBA había sido el chihuahuense Alejandro Nájera en el año 2000, aunque fue elegido en segunda ronda.

Jaime Jáquez Jr. fue elegido en primera ronda de 2023 por Miami Heat, pero es nacido en Irvine, Estados Unidos, aunque de raíces mexicanas.

“Veo que el basquetbol en México está progresando y mejorando claramente. Soy el primero en ser drafteado en primera ronda pero no pienso que sea el último. Tengo total confianza en eso y estoy emocionado por ver cómo se desarrolla”, apuntó Karim López.

Por otra parte, dejó en claro que quier ser protagonista desde su primera temporada en NBA, luego de forjarse en equipos de España y Nueva Zelanda.

“Soy una persona demasiado ambiciosa”, respondió el alero de 2.06 metros de altura a este diario.

“Creo que tengo expectativas muy altas para mí mismo. Tengo muchos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Quiero ser un gran jugador que contribuya a ganar, un ganador. Quiero ser un jugador que pueda estar en equipos buenos y creo que es lo que estamos construyendo aquí”.

A pesar de su edad, muestra temple y seguridad en sus palabras, las cuales remató con la siguiente frase: “No voy a decir todas mis expectativas, pero sí que son altas para mí mismo”.

Fogueo internacional

López abrió su camino a la NBA especialmente en los últimos dos años, pasando por el club Joventut Badalona en España y New Zealand Breakers en Oceanía.

_¿Qué tanto ayuda el camino en el extranjero para llegar a la NBA? ¿Recomiendas eso a otros jóvenes mexicanos?

“Obviamente ayuda salir del país, experimentar diferentes estilos de juego y ver diferentes maneras de pensar de coaches y jugadores. Simplemente lo que yo intenté fue absorber lo más que pudiera de todo el conocimiento de todos mis compañeros y coaches. No hay un camino ideal para llegar a la NBA, realmente depende de la persona y cualquier cosa puede ser, pero sin duda es algo que ayuda y que puede funcionar para mucha gente”.

López afirmó que está contento con lo que ha visto en sus primeros días con los Grizzlies y que no quiere estancarse con el mero hecho de haber llegado a la NBA.

“Esto es sólo el comienzo, no es como que ya llegué y me puedo tirar a no hacer nada. No quiero ser un jugador mediocre, quiero ser un gran jugador, que tenga impacto inmediato y a futuro. Para eso no hay otra manera más que trabajar, siempre con la mira fija en un objetivo”.

Karim López se convertirá en el séptimo mexicano en jugar en la NBA en toda la historia, después de Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez, Juan Toscano y Jaime Jáquez Jr.