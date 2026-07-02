Sacaron 4,509 millones de dólares de ETF de bitcoin en Wall Street en junio

Los fondos cotizados en Bolsa (ETF) de bitcoin al contado en Estados Unidos registraron salidas por 4,509.70 millones de dólares en junio, el mayor monto mensual desde su creación en enero de 2024.

La cifra supera ampliamente el anterior récord de salidas de 3,480 millones registrado en febrero de 2025 y confirma una pérdida de interés por parte de algunos inversionistas institucionales.

Los malos resultados responden a la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), tasa de interés elevada, incertidumbre regulatoria y venta masiva del activo.

Jacobo Rodríguez, analista de Roga Capital, dijo que la caída del bitcoin y de los ETF asociados se debe a una combinación de factores cíclicos, geopolíticos y de política monetaria.

Agregó que, “actualmente no se percibe un aumento en la demanda de criptomonedas debido a la propia ciclicidad del mercado. Esto ha forzado a los grandes ETF, que acumularon posiciones en años anteriores, a liquidar grandes cantidades de bitcoin, lo que empuja el precio a la baja”.

Además, con el fortalecimiento del dólar por conflictos geopolíticos han perjudicado el panorama del mercado cripto. “El conflicto en Medio Oriente ha generado una fuerte volatilidad y ha fortalecido al dólar como moneda de resguardo. Dado que existe una relación inversa entre el bitcoin y el dólar, este fortalecimiento de la moneda estadounidense provoca una caída en el valor de la criptomoneda”, dijo Rodríguez.

Explicó que la Reserva Federal, “en sus reuniones más recientes, ha mostrado un perfil más restrictivo, aumentando la posibilidad de un aumento en la tasa para el segundo semestre. Esta postura hace que activos como las criptomonedas y el oro pierdan atractivo frente al dólar”.

Para Sergio Cisternas, analista de Mercados de EBC Financial Group, “el mercado de criptomonedas atraviesa una etapa muy distinta a la observada en el último ciclo alcista. El comportamiento de bitcoin depende más de variables macroeconómicas tradicionales, como la tasa de interés, la liquidez global, la fortaleza del dólar y los flujos institucionales. Mientras esos factores continúen actuando en contra, será difícil construir una recuperación sostenida”.

Agregó que por ahora, el balance es desafiante para el mercado. “Bitcoin acumula pérdidas superiores al 50% desde sus máximos, los ETF atraviesan el mayor episodio de salidas desde su lanzamiento y el capital institucional muestra una postura mucho más cautelosa que la observada durante el auge de 2024 y 2025”.

Mal año para el bitcoin y ETFs

El bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo por valor de capitalización, ha tenido una pérdida en su valor de 29.80% en lo que va del 2026, y este jueves cotizaba en 61,507.70 dólares por unidad.

Desde su máximo, alcanzado el 6 de octubre de 2025 cuando cerró a 124,725.1 dólares por unidad, el activo pierde 50.69 por ciento.

De los 11 ETFs que cotizan en el mercado de valores de Estados Unidos, diez perdieron entre 11 y 31% en lo que va del presente año.

El ETF de Grayscale Bitcoin Trust ETF es el que presenta la mayor baja con 30.31% y cotiza en 47.64 dólares por unidad.

En segundo lugar, WisdomTree Bitcoin Fund con un descenso 29.97% a 64.90 dólares, seguido por Valkyrie Bitcoin al caer 29.92 a un precio de 17.33 dólares.

En cuarto lugar, ARK 21Shares Bitcoin ETF al presentar un descenso de 29.86% a 20.37 dólares, muy de cerca Invesco Galaxy con 29.84 por ciento.

Continúan los descensos de Fidelity Wise Origin (-29.80%), Franklin (-29.80%), Vaneck Trust (-29.76%), Hashdex Futures (-29.45%) y Global X Blockchain & Strategy (-10.96%).

Por el contrario, el único ETF que tiene un avance es Bitwise Crypto Industry Innovators al presentan un incremento de 19.37% a 23.79 dólares.

Los ETF de bitcoin al contado (spot) comenzaron a cotizar oficialmente el 11 de enero de 2024 en Wall Street. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) otorgó la aprobación histórica a los primeros 11 fondos un día antes, el 10 de enero de 2024.

En otras regiones también caen

Fuera de Estados Unidos, los ETF de bitcoin están disponibles en 13 países como Canadá, Brasil, Alemania, Suiza y Australia, entro otros. En Europa, debido a regulaciones estrictas, se comercializan principalmente como ETN (Exchange Traded Notes) o ETP (Exchange Traded Products).

Entre las opciones más populares y reguladas destacan Canadá con el Purpose Bitcoin ETF (el primer ETF spot de bitcoin en el mundo) cae 27.97% en el presente año y el CI Galaxy Bitcoin ETF con -27.69 por ciento. También hay esos instrumentos en Europa y Australia, entre otros mercados.