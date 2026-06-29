Hoteleros del Caribe mexicano enfocan esfuerzos en invierno 2026 y verano 2027

Cancún, QRoo.– Tras un verano que no está cumpliendo las expectativas, el sector hotelero del Caribe mexicano ya quiere pasar la página del Mundial y concentrar sus estrategias promocionales en el cierre de 2026 y especialmente en el verano de 2027.

Rodrigo de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, reconoció que el recorte de asientos de avión por parte de las aerolíneas estadounidenses —que priorizaron sus rutas internas— impactó negativamente la llegada de turistas durante el periodo del Mundial.

“Lo importante es que ya estamos implementando acciones no solo para el invierno, que es nuestra temporada más alta, sino acciones que nos van a repercutir para que tengamos el próximo año un mejor verano”, afirmó.

De la Peña detalló que, aunque se llevaron a cabo iniciativas relevantes para posicionar a Cancún como hub del Mundial, los resultados fueron limitados.

“Sí hemos tenido algunos resultados. Sin embargo, las aerolíneas internacionales, sobre todo las americanas, se han movido internamente. Entonces, la base de asientos se ha convertido en un factor que nos ha pegado”, explicó.

Como consecuencia, los niveles de ocupación se han mantenido entre el 60% y 65%, cifras que el dirigente consideró negativas en comparación con años anteriores.

A pesar del aumento en la oferta de cuartos de hotel, las ocupaciones no han repuntado como se esperaba. Durante una asamblea de consejo la semana pasada, en la que participó el secretario de Turismo del estado, Bernardo Cueto, se analizaron los diversos factores que incidieron en este “verano complicado”.

No obstante, el panorama para la segunda mitad del año es más favorable. De la Peña se mostró optimista respecto a la temporada invernal y el arranque de 2027, con reservaciones que ya superan el 60% en los libros.

El sector, tanto de manera individual como colectiva, busca evitar una guerra de tarifas que afecte la rentabilidad. “Lo que estamos haciendo todos los hoteles de manera individual y por supuesto de manera colectiva, el CPTQ reforzará los esfuerzos para tratar de no caer en una guerra de tarifas que eso no nos beneficia a nadie, mantener nuestros estándares de calidad, nuestro servicio”, subrayó.