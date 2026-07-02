Rusia no debería de estar en el CSONU

Un país que agrede a una nación, y que al hacerlo viola el derecho internacional, no debería de formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ni como miembro permanente ni como no permanente. ¿Es normal que durante sus 80 años de vida la ONU no haya podido realizar una reforma profunda sobre el tema?

En estos momentos ni Rusia ni Estados Unidos deberían de formar parte del Consejo de Seguridad. Su presencia es absurda e inconsistente con los rasgos del derecho internacional.

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán sin la existencia de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

El gobierno ruso, por su parte, mató ayer a 27 ucranios, pero, al parecer, la cotidianidad se ha encargado de diluir los hechos fuera de Ucrania. Pocas reacciones; pocas manifestaciones.

Se suman más los goles del Mundial que los muertos en Ucrania.

El presidente Trump le pone alfombra roja al presidente-terrorista de Rusia, Vladimir Putin; el Secretario General de la ONU transmite pellizcos de monja a los violadores del derecho internacional.

El doble rasero de la Unión Europea preocupa. Sanciona a Putin, pero a Netanyahu lo trata con palabras aterciopeladas.

El Gobierno mexicano ya no reacciona frente a lo que ocurre en Ucrania. Diplomáticamente es un ente indolente y desconectado con la realidad, eso sí, muy interesado en alimentarse de ideologías para mostrar su músculo soberano. La Misión Permanente de México ante la ONU es encabezada por el mismo embajador que me aseguró en una conversación en MVS que AMLO sí podría obtener resultados positivos como mediador entre el dictador Maduro con la oposición. Me refiero a Héctor Vasconcelos.

Vladimir Putin lleva 52 semanas asesinando a civiles ucranios y destruyendo la infraestructura del país, es decir, cometiendo crímenes de guerra; Putin lleva 26 años instalando un régimen de terror en su país y amenazando al exterior, iniciando con Chechenia y Georgia, y desde 2014, a Ucrania. Tampoco no hizo nada al llegar al poder con una Moldavia invadida por los rusos desde los años 90.

Y pese a lo anterior, Rusia forma parte del Consejo de Seguridad. ¿Con qué estaturas ética y moral es sostenible Putin en el principal órgano de la ONU y único cuyas decisiones son vinculantes?

Los juristas judíos Hersch Lauterpacht y Rafael Lemkin son los artífices de los conceptos “crímenes contra la humanidad y “genocidio”. Ambos vivieron en Lviv, Ucrania, paradójicamente hoy bombardeado por Putin.

De vivir, Lauterpacht y Lemkin se horrorizarían por lo que ocurre en Ucrania y en Gaza, y quizá se preguntarían si su contribución al derecho internacional está sirviendo de algo desde el Consejo de Seguridad.

La ONU ha olvidado el legado de Lauterpacht y Lemkin.