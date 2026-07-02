Banobras avanza en la licitación del Corredor del Golfo de México bajo modelo APP

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) inició este jueves los trámites relacionados con el proceso de licitación pública del proyecto C-MRO (construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación) Corredor del Golfo de México, en Tamaulipas, con una extensión de 514.6 km, que requiere de una inversión estimada de 40,000 millones de pesos.

Aunque todavía no hay fecha de publicación de la convocatoria, la intención es que septiembre próximo se firme el contrato respectivo para iniciar los trabajos que serán autofinanciables y sujetos al esquema de pago sujeto al cumplimiento de estándares de desempeño

Dicho concurso será el primero que se realice en la actual administración federal bajo el modelo de inversión mixta y, por lo pronto, estará basado en la Ley de Asociaciones Público-Privadas, la cual permite a las empresas realizar propuestas no solicitadas.

En este caso Mota Engil México hizo una propuesta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) el pasado cinco de noviembre para desarrollar el corredor. Dicha dependencia aceptó crear un título de concesión que incluya toda la infraestructura (nueva y ampliada) y pasó la estafeta a Banobras para que hiciera lo conducente con la firma promotora, porque será al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) a quien se le otorgue el título.

Las autopistas involucradas con ampliaciones son: Libramiento Poniente de Tampico, Estación Manuel Zaragoza, Zaragoza-Ciudad Victoria, Ciudad Victoria-La Coma, La Coma-La Loma, La Loma Reynosa y el Libramiento de Nuevo Laredo. Además de la construcción de 9.2 km del Libramiento Sur de Tampico.

Como parte de la propuesta entregada, en algunos tramos de las renovadas autopistas algunos tramos estarán exentos de pago para los vehículos particulares y pagarán los de carga y de pasajeros para “cumplir la función social de conectividad para la población en general”.

Luego de que Banobras y la SICT realizaron todos los análisis correspondientes de la propuesta no solicitada, el pasado 15 de junio, el Comité Técnico del Fonadin, en su cuarta sesión extraordinaria del año, autorizó los recursos para la contratación del proyecto Corredor del Golfo de México, de carácter autofinanciable.

El pasado cuatro de mayo, El Economista preguntó al director de Banobras, Jorge Mendoza, si existía interés del sector privado para participar en la licitación que debía salir y respondió: Claro. Vamos a tener muchísima demanda. Hemos visto que todos los constructores del país están observando lo que estamos haciendo. Además, la SICT tiene un programa histórico de carreteras que está detonando. Lo anunciado hoy busca facilitar las inversiones en beneficio de México.

Asesoría externa para SICT

En el concurso por invitación, a cargo de la SICT, para elegir a la firma que le preste el servicio de análisis, revisión y dictaminación de nuevos títulos de concesión (entre ellos el del corredor referido), modificaciones a los títulos vigentes, así como los demás actos y determinaciones relacionados con infraestructura concesionada para proyectos de inversión a largo plazo en autopistas federales el fallo sigue pendiente.

De acuerdo con la dependencia, la fecha para elegir al ganador era el dos de julio y al cierre de esta edición no se había difundido.

Los participantes son: BHMS Consultores y Asociados (con una propuesta de 9.7 millones de pesos), Studio Quattordici (9.7 millones de pesos) e Infraestructura Pública y Privada (10.8 millones de pesos).